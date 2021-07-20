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Украинцу Главану увеличили срок дисквалификации. Он пропустит Олимпиаду
Досадная история
фото - XSPORT.ua
Федерация легкой атлетики Украины официально сообщила, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) пересмотрел дело Игоря Главана, который специализируется на спортивной ходьбе на 50 км.
CAS увеличил срок дисквалификации Главана с двух лет до трех, а это значит, что украинец не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.
Отстранение Главана не отразится на численности украинской делегации на Олимпиаде. Его место займет Валерий Литанюк.
Для Главана Олимпийские игры в Токио должны были стать третьими в карьере, а его лучшим результатом является 16-е место в Лондоне в 2012 году.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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