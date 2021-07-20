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Украинцу Главану увеличили срок дисквалификации. Он пропустит Олимпиаду

Олимпиада
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Досадная история

Украинцу Главану увеличили срок дисквалификации. Он пропустит Олимпиаду

фото - XSPORT.ua

Новина українською

Федерация легкой атлетики Украины официально сообщила, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) пересмотрел дело Игоря Главана, который специализируется на спортивной ходьбе на 50 км.

CAS увеличил срок дисквалификации Главана с двух лет до трех, а это значит, что украинец не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.

Отстранение Главана не отразится на численности украинской делегации на Олимпиаде. Его место займет Валерий Литанюк.

Для Главана Олимпийские игры в Токио должны были стать третьими в карьере, а его лучшим результатом является 16-е место в Лондоне в 2012 году.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: Игорь Главан Олимпийские игры 2020
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