МОК впервые за 127 лет изменил олимпийский девиз

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио утвердил изменение текста олимпийского девиза.

Обновленная версия выглядит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Автором олимпийского девиза считается французский священник Анри Дидон, а его утверждение состоялось в 1894 году.

Дебют обновленного олимпийского девиза состоится через три дня на летней Олимпиаде в Токио.