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МОК впервые за 127 лет изменил олимпийский девиз
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Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио утвердил изменение текста олимпийского девиза.
Обновленная версия выглядит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
Автором олимпийского девиза считается французский священник Анри Дидон, а его утверждение состоялось в 1894 году.
Дебют обновленного олимпийского девиза состоится через три дня на летней Олимпиаде в Токио.
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