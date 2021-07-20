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МОК впервые за 127 лет изменил олимпийский девиз

Олимпиада
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МОК впервые за 127 лет изменил олимпийский девиз

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Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио утвердил изменение текста олимпийского девиза.

Обновленная версия выглядит следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Автором олимпийского девиза считается французский священник Анри Дидон, а его утверждение состоялось в 1894 году.

Дебют обновленного олимпийского девиза состоится через три дня на летней Олимпиаде в Токио.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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