Украина в Токио возьмет 8 золотых медалей – Gracenote

Аналитическая компания Gracenote перед стартом Олимпийских игр в Токио опубликовала последнюю версию ожидаемого медального зачета.

В апреле Gracenote отдавал Украине 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Теперь же прогноз еще более оптимистичный – 8 золотых наград, 5 серебряных и 8 бронзовых.

С таким уловом Украина может рассчитывать на 12-е место в медальном зачете Игр в Токио, а по общему количеству наград «сине-желтые» замкнут топ-15.

Украину на Олимпийских играх в Японии представят 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

С последним медальным прогнозом Gracenote на Олимпийские игры можно ознакомиться здесь.