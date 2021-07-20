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Украина в Токио возьмет 8 золотых медалей – Gracenote

Олимпиада
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Остановимся в шаге от личного рекорда?

Украина в Токио возьмет 8 золотых медалей – Gracenote

Reuters

Новина українською

Аналитическая компания Gracenote перед стартом Олимпийских игр в Токио опубликовала последнюю версию ожидаемого медального зачета.

В апреле Gracenote отдавал Украине 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Теперь же прогноз еще более оптимистичный – 8 золотых наград, 5 серебряных и 8 бронзовых.

С таким уловом Украина может рассчитывать на 12-е место в медальном зачете Игр в Токио, а по общему количеству наград «сине-желтые» замкнут топ-15.

Украину на Олимпийских играх в Японии представят 157 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

С последним медальным прогнозом Gracenote на Олимпийские игры можно ознакомиться здесь.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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