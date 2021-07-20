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Где и когда смотреть онлайн открытие Олимпиады в Токио
Где покажут в прямом эфире церемонию открытия Олимпийских игр, 23 июля 2021
фото - AP Photo
Открытие летних Олимпийских игр в Токио пройдет 23 июля на новом 60-тысячном Национальном стадионе стоимостью 1,5 миллиарда долларов.
На территории Украины торжественную церемонию из Токио покажет официальный транслятор Игр телеканал UA:Перший. Начало трехчасовой трансляции в пятницу в 14:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса на открытие Олимпиады пустят только дипломатов, высокопоставленных чиновников, спонсоров и членов Международного олимпийского комитета.
Украину на Олимпийских играх представят 157 спортсменов в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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