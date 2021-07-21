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С Олимпиады начали снимать спортсменов из-за коронавируса
Это был вопрос времени
Первой спортсменкой, отстраненной от Олимпийских игр в Токио из-за положительного теста на COVID-19, стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре.
По аналогичной причине на Олимпиаде не выступит и нидерландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс.
Накануне в СМИ появилась информация, что организаторы Олимпиады-2020 в Токио рассматривают вариант отмены соревнований в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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