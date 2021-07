Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене

Международный олимпийский комитет на заседании в Токио одобрил заявку Брисбена на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

В голосовании Брисбен поддержали 72 из 80 делегатов НОК.

The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge