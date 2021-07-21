  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене

Олимпиада
(1 голосов)

Игры возвращаются в Австралию

Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный олимпийский комитет на заседании в Токио одобрил заявку Брисбена на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

В голосовании Брисбен поддержали 72 из 80 делегатов НОК.

Брисбен станет третьим австралийским хозяином Олимпийских игр после Мельбурна и Виктории в 1956 году, а также Сиднея в 2000-м.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпийские игры 2032
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...