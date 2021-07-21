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Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене
Игры возвращаются в Австралию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный олимпийский комитет на заседании в Токио одобрил заявку Брисбена на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.
В голосовании Брисбен поддержали 72 из 80 делегатов НОК.
The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021
Брисбен станет третьим австралийским хозяином Олимпийских игр после Мельбурна и Виктории в 1956 году, а также Сиднея в 2000-м.
Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес.
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