Олимпиада 2032 года пройдет в Брисбене

Международный олимпийский комитет на заседании в Токио одобрил заявку Брисбена на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

В голосовании Брисбен поддержали 72 из 80 делегатов НОК.

The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Брисбен станет третьим австралийским хозяином Олимпийских игр после Мельбурна и Виктории в 1956 году, а также Сиднея в 2000-м.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес.