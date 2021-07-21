Олимпийская сборная Германии по футболу выйдет на матч с Бразилией в траурных повязках

Игроки сборной Германии выйдут на матч олимпийского футбольного турнира с национальной командой Бразилии в траурных повязках, пишет пресс-служба сборной на странице в "Твиттере". Таким образом футболисты почтят память жертв наводнения, произошедшего в двух регионах Германии.

Матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира Бразилия — Германия состоится завтра, 22 июля, на стадионе "Ниссан" в Иокогаме (Япония). Начало встречи — в 14:30. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Напомним, с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 155 человек.