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Олимпийская сборная Германии по футболу выйдет на матч с Бразилией в траурных повязках
Команда почтит память жертв наводнения
Игроки сборной Германии выйдут на матч олимпийского футбольного турнира с национальной командой Бразилии в траурных повязках, пишет пресс-служба сборной на странице в "Твиттере". Таким образом футболисты почтят память жертв наводнения, произошедшего в двух регионах Германии.
Матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира Бразилия — Германия состоится завтра, 22 июля, на стадионе "Ниссан" в Иокогаме (Япония). Начало встречи — в 14:30. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.
Напомним, с 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 155 человек.
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