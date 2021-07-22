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Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии Открытия Олимпиады

Олимпиада
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Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии Открытия Олимпиады

фото - strana.ua

Новина українською

Флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио понесут самые опытные члены делегации – олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В Токио впервые в истории проведения Игр страны-участники имеют сразу двух знаменосцев. Это связано с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - говорит Елена Костевич.

"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - отметил Богдан Никишин.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину в столице Японии представят 157 спортсменов.

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В статье: Елена Костевич Богдан Никишин Олимпийские игры 2020
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