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Гвинея всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии
Об этом рассказал министр спорта страны
фото - AP Photo
Олимпийская команда Гвинеи всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии. Об этом сообщил министр спорта страны Санусси Соу.
"Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения даёт согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Токио", — приводит слова министра спорта французское издание L'Equipe.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.
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