Гвинея всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии

Олимпийская команда Гвинеи всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии. Об этом сообщил министр спорта страны Санусси Соу.

"Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения даёт согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Токио", — приводит слова министра спорта французское издание L'Equipe.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.