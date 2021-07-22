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Гвинея всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии

Олимпиада
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Об этом рассказал министр спорта страны

Гвинея всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии

фото - AP Photo

Новина українською

Олимпийская команда Гвинеи всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии. Об этом сообщил министр спорта страны Санусси Соу.

"Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения даёт согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Токио", — приводит слова министра спорта французское издание L'Equipe.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом.

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В статье: Олимпиада-2020
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