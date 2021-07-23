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Голландские гребцы побили рекорд Олимпиады

Олимпиада
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Фавориты на золото

Голландские гребцы побили рекорд Олимпиады

фото - twitter.com

Новина українською

Гребцы команды Нидерландов Стеф Брунинк и Мелвин Треллар преодолели квалификационный заплыв на парной двойке за 6:08,38 и установили новый олимпийский рекорд.

В квалификации Брунинк и Треллар опередили ближайших преследователей из Франции более чем на две секунды.

Главным достижением в карьерах голландцев пока является золото на чемпионате Европы 2020 года в Познани.

Финальный заплыв у мужчин на парной двойке состоится 28 июля.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Олимпийские игры 2020
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