Голландские гребцы побили рекорд Олимпиады

Гребцы команды Нидерландов Стеф Брунинк и Мелвин Треллар преодолели квалификационный заплыв на парной двойке за 6:08,38 и установили новый олимпийский рекорд.

В квалификации Брунинк и Треллар опередили ближайших преследователей из Франции более чем на две секунды.

Главным достижением в карьерах голландцев пока является золото на чемпионате Европы 2020 года в Познани.

Финальный заплыв у мужчин на парной двойке состоится 28 июля.

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