Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские лучники не прошли в плей-офф Олимпиады в миксте
Первая неудача в Токио
фото - noc-ukr.org
Украинские лучники Вероника Марченко и Алексей Гунбин в квалификации Олимпийских игр в миксте за 72 выстрела суммарно набрали 1291 очко (Марченко – 635, Гунбин – 656) и заняли 18-е место, в то время как в плей-офф квалифицировались только 16 лучших сборных.
Лучший результат в квалификации показали команды Южной Кореи (1368), США (1350) и Японии (1343).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ
- Сегодня стартует новый сезон УПЛ. Что нужно знать о 31-м чемпионате Украины
- Таблица коэффициентов УЕФА. Первый матч – первая потеря
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...