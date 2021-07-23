Украинские лучники не прошли в плей-офф Олимпиады в миксте

Украинские лучники Вероника Марченко и Алексей Гунбин в квалификации Олимпийских игр в миксте за 72 выстрела суммарно набрали 1291 очко (Марченко – 635, Гунбин – 656) и заняли 18-е место, в то время как в плей-офф квалифицировались только 16 лучших сборных.

Лучший результат в квалификации показали команды Южной Кореи (1368), США (1350) и Японии (1343).

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