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Украинские лучники не прошли в плей-офф Олимпиады в миксте

Олимпиада
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Первая неудача в Токио

Украинские лучники не прошли в плей-офф Олимпиады в миксте

фото - noc-ukr.org

Новина українською

Украинские лучники Вероника Марченко и Алексей Гунбин в квалификации Олимпийских игр в миксте за 72 выстрела суммарно набрали 1291 очко (Марченко – 635, Гунбин – 656) и заняли 18-е место, в то время как в плей-офф квалифицировались только 16 лучших сборных.

Лучший результат в квалификации показали команды Южной Кореи (1368), США (1350) и Японии (1343).

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В статье: стрельба из лука Олимпийские игры 2020
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