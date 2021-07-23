Сегодня в Токио пройдет церемония открытия Олимпиады

Трехчасовая церемония открытия летних Олимпийских игр 23 июля пройдет в Токио на Национальном 60-тысячном стадионе.

На территории Украины открытие Олимпиады покажет официальный транслятор Игр телеканал UA:Перший. Начало трансляции в пятницу в 14:00 по киевскому времени.

Из-за пандемии коронавируса вживую за церемонией открытия Олимпийских игр будут наблюдать всего 950 человек из числа дипломатов, высокопоставленных чиновников, спонсоров и членов Международного олимпийского комитета.

Предполагается, что олимпийский огонь на церемонии открытия зажжет японская теннисистка Наоми Осака.

Что касается Украины, то флаг страны на открытии Олимпиады понесут стрелок Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!