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Нео, Лара Крофт и Аквамен: украинских олимпийцев превратили в супергероев
Выглядит эффектно
Приложение Reface совместно с Украинским институтом и Министерством иностранных дел представило серию промороликов с перевоплощением украинских участников Олимпиады в Токио в знаменитых киноперсонажей.
В этом видео засветились Ольга Харлан, Александр Хижняк, Елена Костевич, Ярослава Магучих, Дарья Белодед, Михаил Романчук, Элина Свитолина, Станислав Горуна и многие другие.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину в Японии представят 157 спортсменов.
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