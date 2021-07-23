Нео, Лара Крофт и Аквамен: украинских олимпийцев превратили в супергероев

Приложение Reface совместно с Украинским институтом и Министерством иностранных дел представило серию промороликов с перевоплощением украинских участников Олимпиады в Токио в знаменитых киноперсонажей.

В этом видео засветились Ольга Харлан, Александр Хижняк, Елена Костевич, Ярослава Магучих, Дарья Белодед, Михаил Романчук, Элина Свитолина, Станислав Горуна и многие другие.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину в Японии представят 157 спортсменов.

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