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Украинская делегация прошла на церемонии открытия Олимпиады в Токио
И прошла красиво
фото - noc-ukr.org
Олимпийская сборная Украины приняла участие в церемонии открытия летней Олимпиады в Токио, которая в эти минуты продолжается на Национальном стадионе.
Знаменоносцами Украины выступили олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
I'm deffo in the market for one of them Ukraine bumbags! ???????? #Olympics pic.twitter.com/njBu8cDjOJ— Rob Holley (@robholley) July 23, 2021
В Токио Украину в 25 видах спорта и 30 дисциплинах представляют 157 спортсменов.
Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.
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