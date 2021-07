Украинская делегация прошла на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Олимпийская сборная Украины приняла участие в церемонии открытия летней Олимпиады в Токио, которая в эти минуты продолжается на Национальном стадионе.

Знаменоносцами Украины выступили олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

I'm deffo in the market for one of them Ukraine bumbags! ???????? #Olympics pic.twitter.com/njBu8cDjOJ