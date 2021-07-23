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Украинская делегация прошла на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Олимпиада
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И прошла красиво

Украинская делегация прошла на церемонии открытия Олимпиады в Токио

фото - noc-ukr.org

Новина українською

Олимпийская сборная Украины приняла участие в церемонии открытия летней Олимпиады в Токио, которая в эти минуты продолжается на Национальном стадионе.

Знаменоносцами Украины выступили олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

В Токио Украину в 25 видах спорта и 30 дисциплинах представляют 157 спортсменов.

Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
23.07.2021 в 15:29
Спереди сумка для подаяний, что ли?
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