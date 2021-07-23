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Олимпиада в Токио. За кем следить в 1-й день соревнований?

Олимпиада
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Главное событие 4-летия в мире спорта официально стартует!

Олимпиада в Токио. За кем следить в 1-й день соревнований?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время первого официального дня Олимпиады в Токио будут разыграны 11 комплектов медалей в стрельбе из лука, велоспорте, фехтовании, дзюдо, тхэквондо и тяжелой атлетике.

Первыми пополнить медальную копилку Украины в субботу попытаются дзюдоисты Дарья Белодед и Артем Лесюк, шпажистка Елена Кривицкая, а также стрелки Олег Омельчук и Павел Коростылев.

Белодед со вторым номером посева на Олимпиаде в категории до 48 кг стартует с 1/8 финала, Кривицкая начнет свой путь на Играх с 1/16 финала, а Омельчук и Коростылев за шанс стрелять за медали будут бороться в квалификации.

Расписание медальных дисциплин субботы, 24 июля (время местное/по Киеву):

08:30 (02:30) Стрельба (женщины - винтовка, мужчины - пистолет 10 м): Олег Омельчук и Павел Коростылев.

11:00 (05:00) Велоспорт (мужчины - групповая шоссейная гонка)

14:15 (08:15) Стрельба из лука (микст, командное первенство)

12:50 (06:50) Тяжелая атлетика (женщины 49 кг)

17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 48 кг, мужчины 60 кг): Дарья Белодед, Артем Лесюк.

17:30 (11:30) Фехтование (женщины - шпага, мужчины - сабля): Елена Кривицкая.

19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины до 49 кг, мужчины до 58 кг)

Напомним, что официальным транслятором Олимпийских игр в Украине является телеканал UA: Перший.

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В статье: Дарья Белодед Олимпийские игры 2020
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Комментарии (1)
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Forsaken (Черкаси)
23.07.2021 в 16:27
"Дарья Белодед" - ви серйозно??!! А Л. Буряк тоді як? Свекла? Звільніть автора, це жесть....
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