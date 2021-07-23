Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада в Токио. За кем следить в 1-й день соревнований?
Главное событие 4-летия в мире спорта официально стартует!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время первого официального дня Олимпиады в Токио будут разыграны 11 комплектов медалей в стрельбе из лука, велоспорте, фехтовании, дзюдо, тхэквондо и тяжелой атлетике.
Первыми пополнить медальную копилку Украины в субботу попытаются дзюдоисты Дарья Белодед и Артем Лесюк, шпажистка Елена Кривицкая, а также стрелки Олег Омельчук и Павел Коростылев.
Белодед со вторым номером посева на Олимпиаде в категории до 48 кг стартует с 1/8 финала, Кривицкая начнет свой путь на Играх с 1/16 финала, а Омельчук и Коростылев за шанс стрелять за медали будут бороться в квалификации.
Расписание медальных дисциплин субботы, 24 июля (время местное/по Киеву):
08:30 (02:30) Стрельба (женщины - винтовка, мужчины - пистолет 10 м): Олег Омельчук и Павел Коростылев.
11:00 (05:00) Велоспорт (мужчины - групповая шоссейная гонка)
14:15 (08:15) Стрельба из лука (микст, командное первенство)
12:50 (06:50) Тяжелая атлетика (женщины 49 кг)
17:00 (11:00) Дзюдо (женщины 48 кг, мужчины 60 кг): Дарья Белодед, Артем Лесюк.
17:30 (11:30) Фехтование (женщины - шпага, мужчины - сабля): Елена Кривицкая.
19:00 (13:00) Тхэквондо (женщины до 49 кг, мужчины до 58 кг)
Напомним, что официальным транслятором Олимпийских игр в Украине является телеканал UA: Перший.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть I. Фавориты
- Шахтер ближе к чемпионству, Черноморец надолго не задержится. Превью на новый сезон УПЛ
- Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ
- Вернемся в топ-15 медального зачета? Украине пророчат успех на Олимпиаде в Токио
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма