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Немецкий легкоатлет пропустит Олимпиаду из-за протеза

Олимпиада
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Двукратному чемпиону по прыжкам в длину отказали

Немецкий легкоатлет пропустит Олимпиаду из-за протеза

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Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио. Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.

У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.

Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдёт в состав немецкой сборной.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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В статье: Маркус Рем
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