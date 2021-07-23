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Немецкий легкоатлет пропустит Олимпиаду из-за протеза
Двукратному чемпиону по прыжкам в длину отказали
Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио. Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.
У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.
Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдёт в состав немецкой сборной.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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