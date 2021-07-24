На Олимпиаде-2020 разыгран первый комплект наград. Золото - у Китая

В ночь на 24 июля в Токио состоялся первый олимпийский финал Игр-2020. Комплект наград разыграли женщины в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с расстояние в 10 метров.

В квалификации представительница Норвегии Жанетт Хегг Даштад установила новый олимпийский рекорд для предварительного раунда, выбив 632,9 баллов.

Но в финале лучшей была представительница Китая Ян Цинь. С результатом 251,8 балла, что является новым олимпийским рекордом для финалов этой дисциплины, она заняла первое место. Второй стала представительница страны без гимна и флага - Анастасия Галашина. Бронза на счету швейцарки Нины Кристен.

Олимпиада 2020. Токио

Стрельба из пневматической винтовки. 10 метров. Женщины