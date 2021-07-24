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На Олимпиаде-2020 разыгран первый комплект наград. Золото - у Китая
Женщины стреляли с десяти метров
Янь Цінь, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 24 июля в Токио состоялся первый олимпийский финал Игр-2020. Комплект наград разыграли женщины в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с расстояние в 10 метров.
В квалификации представительница Норвегии Жанетт Хегг Даштад установила новый олимпийский рекорд для предварительного раунда, выбив 632,9 баллов.
Но в финале лучшей была представительница Китая Ян Цинь. С результатом 251,8 балла, что является новым олимпийским рекордом для финалов этой дисциплины, она заняла первое место. Второй стала представительница страны без гимна и флага - Анастасия Галашина. Бронза на счету швейцарки Нины Кристен.
Стрельба из пневматической винтовки. 10 метров. Женщины
- Ян Цинь (КНР)
- Анастасия Галашина (ОКР)
- Нина Кристен (Швейцария)
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