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На Олимпиаде-2020 разыгран первый комплект наград. Золото - у Китая

Олимпиада
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Женщины стреляли с десяти метров

На Олимпиаде-2020 разыгран первый комплект наград. Золото - у Китая

Янь Цінь, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 24 июля в Токио состоялся первый олимпийский финал Игр-2020. Комплект наград разыграли женщины в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с расстояние в 10 метров.

В квалификации представительница Норвегии Жанетт Хегг Даштад установила новый олимпийский рекорд для предварительного раунда, выбив 632,9 баллов.

Но в финале лучшей была представительница Китая Ян Цинь. С результатом 251,8 балла, что является новым олимпийским рекордом для финалов этой дисциплины, она заняла первое место. Второй стала представительница страны без гимна и флага - Анастасия Галашина. Бронза на счету швейцарки Нины Кристен.

Олимпиада 2020. Токио
Стрельба из пневматической винтовки. 10 метров. Женщины
  1. Ян Цинь (КНР)
  2. Анастасия Галашина (ОКР)
  3. Нина Кристен (Швейцария)
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В статье: Олимпиада-2020 пулевая стрельба
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