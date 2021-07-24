Олимпиада-2020. Дзюдоист Артем Лесюк вышел в четвертьфинал

24-летний украинский дзюдоист Артем Лесюк, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, стартовал на Олимпийских Играх-2020 с победы над представителем Гватемалы Хосе Рамосом.

На то, чтобы дважды выполнить ваза-ари, Артему понадобилось две минуты и 28 секунд.

Следующим соперником в 1/8 финала стал представитель Узбекистана Шарафуддин Лутфиллаев. Эта схватка получилась более ожесточенной. Но Лесюк одолел оппонента благодаря одному ваза-ари и уверенному защиты.

В четвертьфинале соперником Артем Лесюка станет 25-летний француз Лука Мхеидзе, который выигрывал чемпионат мира в 2018 году.