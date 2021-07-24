Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Дзюдоист Артем Лесюк вышел в четвертьфинал
Разобрался с гватемальцем и узбеком
24-летний украинский дзюдоист Артем Лесюк, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, стартовал на Олимпийских Играх-2020 с победы над представителем Гватемалы Хосе Рамосом.
На то, чтобы дважды выполнить ваза-ари, Артему понадобилось две минуты и 28 секунд.
Следующим соперником в 1/8 финала стал представитель Узбекистана Шарафуддин Лутфиллаев. Эта схватка получилась более ожесточенной. Но Лесюк одолел оппонента благодаря одному ваза-ари и уверенному защиты.
В четвертьфинале соперником Артем Лесюка станет 25-летний француз Лука Мхеидзе, который выигрывал чемпионат мира в 2018 году.
Популярное сейчас
- Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр
- Премьера удалась. Львов - Мариуполь 1:1
- Крым - это Украина! Таврия представила новую форму на сезон - ФОТО
- Футбол на ОИ-2020. Бразилия обыграла Германию, Мексика вынесла Францию, Аргентина проиграла Австралии
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО