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Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

Олимпиада
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Давай, Даша

Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Одна из главных олимпийских надежд нашей страны Дарья Билодид успешно стартовала на Олимпиаде 2020. В матче 1/8 финала соревнований наша спортсменка не без проблем одолела представительницу Сербии Мию Николич.

Для Дарьи схватка сложилась очень не просто, ведь украинка получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка Билодид выполнила прием "вазари", который и позволил ей одержать победу.

Соперницей нашей дзюдоистки в 1/4 финала станет португалка Коста.

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В статье: Олимпиада-2020 Дарья Билодид
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