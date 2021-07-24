Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

Одна из главных олимпийских надежд нашей страны Дарья Билодид успешно стартовала на Олимпиаде 2020. В матче 1/8 финала соревнований наша спортсменка не без проблем одолела представительницу Сербии Мию Николич.

Для Дарьи схватка сложилась очень не просто, ведь украинка получила два предупреждения от рефери и не набирала очков по ходу. Однако за 15 секунд до завершения поединка Билодид выполнила прием "вазари", который и позволил ей одержать победу.

Соперницей нашей дзюдоистки в 1/4 финала станет португалка Коста.