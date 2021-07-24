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Олимпиада 2020. Дарья Билодид прорывается в полуфинал
Молодчинка
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выходит в полуфинал Олимпийских игр 2020. В матче 1/4 соревнований наша соотечественница одолела португальскую спортсменку Катерину Косту.
Основное время схватки завершился с нулевой ничьей, а вот в дополнительное время украинка смогла сделать удержание, которое в итоге завершилось "ипоном".
В полуфинальном поединке Дарья встретится с самой грозной соперницей - японкой Фуной Тонаки. Матч состоится во второй сессии соревнований - в 11:00 по киевскому времени.
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