Даяна Ястремская вылетела после первого раунда на Олимпиаде-2020

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила 18-летний Лейле Анни-Фернандес из Канады в первом раунде теннисного турнира на Олимпийских Играх 2020 в Токио.

Ястремская, которая в рейтинге WTA занимает 46 место, в первом сете дважды теряла свою подачу. Это позволило сопернице выиграть 6:3. Во втором сете при счете 1:3 в пользу Анни-Фернандес Даяна сумела переломить ход игры и выдала серию из пяти выигрышных геймов подряд.

Однако третий сет получился совершенно провальным. Ястремская трижды проигрывала свою подачу и не смогла зацепиться хотя бы за один гейм на подаче канадки.

Олимпийские Игры 2020. Токио. Теннис. Женщины. Хард

Лейла Анни-Фернандес (Канада, 72) - Даяна Ястремская (Украина, 46) 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Добавим, что Ястремская продолжит выступления на Олимпиаде в парном разряде. Сегодня же она сыграет вместе с Элиной Монфис (Свитолиной) против пары из Франции Корне - Ферро. Сама Элина Свитолина свой матч сыграет в воскресенье, ее соперницей будет немка Лаура Зигемунд.