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Бокс. Николай Буценко проиграл на старте Олимпийских игр 2020

Олимпиада
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Бокс. Николай Буценко проиграл на старте Олимпийских игр 2020

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Николай Буценко уступил 1/16 финала Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония). Наш спортсмен проиграл представителю Эквадора Пачито Кайседо.

В равном поединке судьи отдали победу сопернику украинца - 29-28; 29-28; 29-28.

Напомним, что ранее Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпиады.

Отметим, что Даяна Ястремская проиграла на старте турнира.

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В статье: Олимпиада-2020 Николай Буценко
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