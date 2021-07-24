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Бокс. Николай Буценко проиграл на старте Олимпийских игр 2020
К сожалению
Украинский боксер Николай Буценко уступил 1/16 финала Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония). Наш спортсмен проиграл представителю Эквадора Пачито Кайседо.
В равном поединке судьи отдали победу сопернику украинца - 29-28; 29-28; 29-28.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
Отметим, что Даяна Ястремская
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