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Олимпиада 2020. Дзюдо. Артем Лесюк проиграл в матче 1/4 финала

Олимпиада
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Олимпиада 2020. Дзюдо. Артем Лесюк проиграл в матче 1/4 финала

UA-Футбол
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Украинский дзюдоист Артем Лесюк проиграл на стадии 1/4 финала Олимпийских игр 2020. В битве за полуфинал соревнований наш соотечественник уступил представителю Франции Луке Махайдзе.

Сначала сопернику нашего спортсмена удалось провести приём "вазари", а затем - "ипон".

В случае прохода Луки в финал Олимпиады, у Артема еще будет возможность побороться в утешительных схватках.

Напомним, что ранее Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпиады.

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В статье: Олимпиада-2020 Артем Лесюк
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