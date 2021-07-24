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Олимпиада 2020. Дзюдо. Артем Лесюк проиграл в матче 1/4 финала
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Украинский дзюдоист Артем Лесюк проиграл на стадии 1/4 финала Олимпийских игр 2020. В битве за полуфинал соревнований наш соотечественник уступил представителю Франции Луке Махайдзе.
Сначала сопернику нашего спортсмена удалось провести приём "вазари", а затем - "ипон".
В случае прохода Луки в финал Олимпиады, у Артема еще будет возможность побороться в утешительных схватках.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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