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Боль для всей нации. Легендарный японец не смог квалифицироваться в финал Олимпиады
Одна ошибка стоила слишком дорого
Кохэй Утимура, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трехкратный олимпийский чемпион Кохэй Утимура не смог выйти в финал соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.
Утимура, которого также называют Король Кохэй, допустил ошибку во время выполнения одного из пируэтов и упал на мат. В итоге его результат составил 13,866 баллов, чего недостаточно для прохождения квалификации.
В официальном онлайн-блоге Олимпиады указали, что «эта неудача ранит нацию хозяев».
Добавим, что Утимура дважды выигрывал олимпийское золото по многоборью - в 2012-м и 2016-м, в Рио он также стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Также он стал первым гимнастом, который выиграл многоборье на всех крупных стартах в одном олимпийском цикле, включая многоборье на Олимпиаде.
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