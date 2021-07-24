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На Олимпиаде за последние сутки выявлено 17 случаев коронавируса

Олимпиада
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Плохие показатели

На Олимпиаде за последние сутки выявлено 17 случаев коронавируса

UA-Футбол
Новина українською

Организационный комитет Олимпийских игр 2020, которые проходят в эти дни в Токио (Япония) сообщает, что за последние сутки на соревнованиях выявлено 17 новых случаев заболевания коронвирусом.

Положительный тест сдал один спортсмен, что не проживает в Олимпийской деревне. Остальные, кто заразился - подрядчики (14 человек) и персонал (2).

Напомним, что ранее Дарья Билодид прорвалась в полуфинал Олимпиады.

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В статье: Олимпиада-2020 коронавирус
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