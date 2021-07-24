А было близко: Павел Коростылев - четвертый в стрельбе из пневматического пистолета

Украинский спортсмен Павел Коростылев занял 4 место в финале стрельбы из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония).

Наш спортсмен набрал 198,9 балла. Все испортил последний выстрел нашего соотечественника - всего 8,4 балла. В его руках было серебро, но в итоге - дерево.

Золото завоевал иранец Джавад Фаруги (244,8) - новый олимпийский рекорд, серебро у серба Дамира Митича (237,9), а ТОП 3 замкнул китаец Вэй Панг (217,6).

Напомним, что ранее Дарья Билодид прорвалась в полуфинал Олимпиады.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!