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А было близко: Павел Коростылев - четвертый в стрельбе из пневматического пистолета
Как так ...
Украинский спортсмен Павел Коростылев занял 4 место в финале стрельбы из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония).
Наш спортсмен набрал 198,9 балла. Все испортил последний выстрел нашего соотечественника - всего 8,4 балла. В его руках было серебро, но в итоге - дерево.
Золото завоевал иранец Джавад Фаруги (244,8) - новый олимпийский рекорд, серебро у серба Дамира Митича (237,9), а ТОП 3 замкнул китаец Вэй Панг (217,6).
Напомним, что ранее Дарья Билодид
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