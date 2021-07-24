Китай взял второе золото на Олимпиаде-2020. На этот раз в тяжелой атлетике

В Токио завершились соревнования среди женщин тяжелоатлеток в весовой категории до 49 килограммов. Олимпийское золото завоевала представительница Китая Хо Чжихуи (Hou Zhihui).

В рывке она подняла 94 килограмма, что стало новым олимпийским рекордом. В толчке ее результат составил 116 килограммов и это тоже новый олимпийский рекорд. В сумме ее результат составил 210 кг.

Второе место заняла представительница Индии Чану Мирабаи (202 кг в сумме), бронза у спортсменки из Индонезии Винди Айса (194 кг).

Добавим, что для Китая это уже второе золото на Играх в Токио. Первое получила спортсменка по пулевой стрельбе.

Олимпиада 2020. Токио

Тяжелая атлетика. Женщины. 49 кг

Хо Чжихуи (Китай) Чану Мирабаи (Индия) Винди Айса (Индонезия)

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