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Китай взял второе золото на Олимпиаде-2020. На этот раз в тяжелой атлетике
Представительница КНР побеждает в легкой весовой категории
Хо Чжихуї, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио завершились соревнования среди женщин тяжелоатлеток в весовой категории до 49 килограммов. Олимпийское золото завоевала представительница Китая Хо Чжихуи (Hou Zhihui).
В рывке она подняла 94 килограмма, что стало новым олимпийским рекордом. В толчке ее результат составил 116 килограммов и это тоже новый олимпийский рекорд. В сумме ее результат составил 210 кг.
Второе место заняла представительница Индии Чану Мирабаи (202 кг в сумме), бронза у спортсменки из Индонезии Винди Айса (194 кг).
Добавим, что для Китая это уже второе золото на Играх в Токио. Первое получила спортсменка по пулевой стрельбе.
Олимпиада 2020. Токио
Тяжелая атлетика. Женщины. 49 кг
- Хо Чжихуи (Китай)
- Чану Мирабаи (Индия)
- Винди Айса (Индонезия)
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