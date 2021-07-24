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Китай взял второе золото на Олимпиаде-2020. На этот раз в тяжелой атлетике

Олимпиада
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Представительница КНР побеждает в легкой весовой категории

Китай взял второе золото на Олимпиаде-2020. На этот раз в тяжелой атлетике

Хо Чжихуї, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Токио завершились соревнования среди женщин тяжелоатлеток в весовой категории до 49 килограммов. Олимпийское золото завоевала представительница Китая Хо Чжихуи (Hou Zhihui).

В рывке она подняла 94 килограмма, что стало новым олимпийским рекордом. В толчке ее результат составил 116 килограммов и это тоже новый олимпийский рекорд. В сумме ее результат составил 210 кг.

Второе место заняла представительница Индии Чану Мирабаи (202 кг в сумме), бронза у спортсменки из Индонезии Винди Айса (194 кг).

Добавим, что для Китая это уже второе золото на Играх в Токио. Первое получила спортсменка по пулевой стрельбе.

Олимпиада 2020. Токио

Тяжелая атлетика. Женщины. 49 кг

  1. Хо Чжихуи (Китай)
  2. Чану Мирабаи (Индия)
  3. Винди Айса (Индонезия)

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В статье: Олимпиада-2020 тяжелая атлетика
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