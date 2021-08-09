Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая проходила с 23 июля по 8 августа в Токио. Победителем стала сборная США, которая в последние дни сумели опередить Китай. Американские спортсмены в общем собрали больше всего наград - 113. У КНР - 88, из которых 38 золотых. Третье место заняли хозяева соревнований японцы - у них 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. В первую пятерку также вошли Великобритания (22 - 21 - 22) и сборная без флага и гимна (20 - 28 - 23). Украина, которую представляли 155 спортсменов, получила 19 наград. По общему количеству медалей - это 16 результат среди всех стран. Однако в активе украинских спортсменов лишь одно золото (а также 6 серебряных и 12 бронзовых), поэтому в общем рейтинге Украина занимает 44-е место.

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