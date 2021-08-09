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Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая проходила с 23 июля по 8 августа в Токио. Победителем стала сборная США, которая в последние дни сумели опередить Китай. Американские спортсмены в общем собрали больше всего наград - 113. У КНР - 88, из которых 38 золотых. Третье место заняли хозяева соревнований японцы - у них 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. В первую пятерку также вошли Великобритания (22 - 21 - 22) и сборная без флага и гимна (20 - 28 - 23). Украина, которую представляли 155 спортсменов, получила 19 наград. По общему количеству медалей - это 16 результат среди всех стран. Однако в активе украинских спортсменов лишь одно золото (а также 6 серебряных и 12 бронзовых), поэтому в общем рейтинге Украина занимает 44-е место.
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|США
|39
|41
|33
|113
|2
|
Китай
|38
|32
|18
|88
|3
|
Япония
|27
|14
|17
|58
|4
|Великобритания
|22
|21
|22
|65
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|20
|28
|23
|71
|6
|Австралия
|17
|7
|22
|46
|7
|Нидерланды
|10
|12
|14
|36
|8
|Франция
|10
|12
|11
|33
|9
|Германия
|10
|11
|16
|37
|10
|Италия
|10
|10
|20
|40
|11
|Канада
|7
|6
|11
|24
|12
|Бразилия
|7
|6
|8
|21
|13
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|14
|Куба
|7
|3
|5
|15
|15
|Венгрия
|6
|7
|7
|20
|16
|Республика Корея
|6
|4
|10
|20
|17
|Польша
|4
|5
|5
|14
|18
|Чехия
|4
|4
|3
|11
|19
|Кения
|4
|4
|2
|10
|20
|Норвегия
|4
|2
|2
|8
|21
|Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
|Испания
|3
|8
|6
|17
|23
|Швеция
|3
|6
|0
|9
|24
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|25
|Дания
|3
|4
|4
|11
|26
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
|Иран
|3
|2
|2
|7
|28
|Сербия
|3
|1
|5
|9
|29
|Бельгия
|3
|1
|3
|7
|30
|Болгария
|3
|1
|2
|6
|31
|Словения
|3
|1
|1
|5
|32
|Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|33
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|34
|Китайский Тайбэй
|2
|4
|6
|12
|35
|Турция
|2
|2
|9
|13
|36
|Греция
|2
|1
|1
|4
|36
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|38
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|39
|Израиль
|2
|0
|2
|4
|39
|Ирландия
|2
|0
|2
|4
|41
|Катар
|2
|0
|1
|3
|42
|Багамы
|2
|0
|0
|2
|42
|Косово
|2
|0
|0
|2
|44
|Украина
|1
|6
|12
|19
|45
|Беларусь
|1
|3
|3
|7
|46
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|46
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|48
|Индия
|1
|2
|4
|7
|49
|Гонконг
|1
|2
|3
|6
|50
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|50
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|52
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|53
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|54
|Египет
|1
|1
|4
|6
|55
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|56
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|56
|
Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|58
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|59
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|59
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|63
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|63
|
Марокко
|1
|0
|0
|1
|63
|
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбия
|0
|4
|1
|4
|67
|Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
|Доминиканская Республика
|0
|3
|2
|5
|69
|Армения
|0
|2
|2
|4
|70
|Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|72
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
|Малайзия
|0
|1
|1
|2
|74
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|77
|
Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|77
|
Литва
|0
|1
|0
|1
|77
|
Намибия
|0
|1
|0
|1
|77
|
Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|1
|77
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|77
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|83
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
|
Мексика
|0
|0
|4
|3
|85
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|86
|
Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|86
|
Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|86
|
Гана
|0
|0
|1
|1
|86
|
Гренада
|0
|0
|1
|1
|86
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|86
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|86
|
Молдова
|0
|0
|1
|1
|86
|
Сирия
|0
|0
|1
|1
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