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Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я

Олимпиада
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Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая проходила с 23 июля по 8 августа в Токио. Победителем стала сборная США, которая в последние дни сумели опередить Китай. Американские спортсмены в общем собрали больше всего наград - 113. У КНР - 88, из которых 38 золотых. Третье место заняли хозяева соревнований японцы - у них 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. В первую пятерку также вошли Великобритания (22 - 21 - 22) и сборная без флага и гимна (20 - 28 - 23). Украина, которую представляли 155 спортсменов, получила 19 наград. По общему количеству медалей - это 16 результат среди всех стран. Однако в активе украинских спортсменов лишь одно золото (а также 6 серебряных и 12 бронзовых), поэтому в общем рейтинге Украина занимает 44-е место.

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Страна
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 4 США 39 41 33 113
2
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 5 Китай
 38 32 18 88
3
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 6 Япония
 27 14 17 58
4 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 7 Великобритания 22 21 22 65
5 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 20 28 23 71
6 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 9 Австралия 17 7 22 46
7 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 10 Нидерланды 10 12 14 36
8 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 11 Франция 10 12 11 33
9 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 12 Германия 10 11 16 37
10 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 13 Италия 10 10 20 40
11 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 14 Канада 7 6 11 24
12 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 15 Бразилия 7 6 8 21
13 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 16 Новая Зеландия 7 6 7 20
14 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 17 Куба 7 3 5 15
15 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 18 Венгрия 6 7 7 20
16 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 19 Республика Корея 6 4 10 20
17 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 20 Польша 4 5 5 14
18 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 21 Чехия 4 4 3 11
19 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 22 Кения 4 4 2 10
20 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 23 Норвегия 4 2 2 8
21 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 24 Ямайка 4 1 4 9
22 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 25 Испания 3 8 6 17
23 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 26 Швеция 3 6 0 9
24 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 27 Швейцария 3 4 6 13
25 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 28 Дания 3 4 4 11
26 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 29 Хорватия 3 3 2 8
27 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 30 Иран 3 2 2 7
28 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 31 Сербия 3 1 5 9
29 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 32 Бельгия 3 1 3 7
30 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 33 Болгария 3 1 2 6
31 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 34 Словения 3 1 1 5
32 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 35 Узбекистан 3 0 2 5
33 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 36 Грузия 2 5 1 8
34 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 37 Китайский Тайбэй 2 4 6 12
35 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 38 Турция 2 2 9 13
36 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 39 Греция 2 1 1 4
36 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 40 Уганда 2 1 1 4
38 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 41 Эквадор 2 1 0 3
39 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 42 Израиль 2 0 2 4
39 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 43 Ирландия 2 0 2 4
41 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 44 Катар 2 0 1 3
42 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 45 Багамы 2 0 0 2
42 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 46 Косово 2 0 0 2
44 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 47 Украина 1 6 12 19
45 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 48 Беларусь 1 3 3 7
46 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 49 Венесуэла 1 3 0 4
46 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 50 Румыния 1 3 0 4
48 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 51 Индия 1 2 4 7
49 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 52 Гонконг 1 2 3 6
50 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 53 Словакия 1 2 1 4
50 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 54 Филиппины 1 2 1 4
52 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 55 ЮАР 1 2 0 3
53 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 56 Австрия 1 1 5 7
54 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 57 Египет 1 1 4 6
55 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 58 Индонезия 1 1 3 5
56 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 59 Португалия 1 1 2 4
56
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 60 Эфиопия
 1 1 2 4
58 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 61 Тунис 1 1 0 2
59 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 62 Латвия 1 0 1 2
59 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 63 Таиланд 1 0 1 2
59 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 64 Фиджи 1 0 1 2
59 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 65 Эстония 1 0 1 2
63
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 66 Бермуды
 1 0 0 1
63
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 67 Марокко
 1 0 0 1
63
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 68 Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
66 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 69 Колумбия 0 4 1 4
67 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 70 Азербайджан 0 3 4 7
68 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 71 Доминиканская Республика 0 3 2 5
69 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 72 Армения 0 2 2 4
70 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 73 Кыргызстан 0 2 1 3
71 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 74 Монголия 0 1 3 4
72 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 75 Аргентина 0 1 2 3
72 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 76 Сан-Марино 0 1 2 3
74 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 77 Иордания 0 1 1 2
74 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 78 Малайзия 0 1 1 2
74 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 79 Нигерия 0 1 1 2
77
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 80 Бахрейн
 0 1 0 1
77
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 81 Литва
 0 1 0 1
77
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 82 Намибия
 0 1 0 1
77
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 83 Саудовская Аравия
 0 1 0 1
77
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 84 Северная Македония
 0 1 0 1
77
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 85 Туркменистан
 0 1 0 1
83 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 86 Казахстан 0 0 8 8
84
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 87 Мексика
 0 0 4 3
85 Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 88 Финляндия 0 0 2 2
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 89 Ботсвана
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 90 Буркина-Фасо
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 91 Гана
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 92 Гренада
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 93 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 94 Кувейт
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 95 Молдова
 0 0 1 1
86
Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я - изображение 96 Сирия
 0 0 1 1
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Комментарии (44)
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androma (Вересневе)
09.08.2021 в 02:00
Эта таблица совсем не корректно отображает положение разных стран в спорте. Хотя в верхней части все правильно. Но вот например Кения вошла в ТОП-20, Багамы 21 а спорта там по сути то и нет. Одни бегуны. Да таблица показывает спортсмены какой страны сколько завоевали медалей. И только. Для более правильного рейтинга стран в спорте надо каждому месту насчитывать очки. Например за первое 100, за второе 90 за третье 85, за 4-82, и так до места двадцатого. Если спортсмен представлен хотя бы и в 20-ке значит он выполнил норматив и страна получает очки. Если в дисциплине нет спортсменов то и ноль очков стране. И сразу б стало ясно какая страна более спортивная.
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0
0
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Степан Срака
09.08.2021 в 01:53
Ми геть забронзовіли, але то небіда...
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0
0
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Степан Срака
09.08.2021 в 01:52
Американці нагнули раком усіх, особливо Китай та ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад!
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0
0
vlotko (Броди)
08.08.2021 в 13:11
Косово для нас як Еверест!
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+1
0
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scorpius (Ck)
08.08.2021 в 11:06
Хижняк подъе.бал конкретно, могли бы быть поближе к 30-ке.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 00:25
Чувак без башни, сразу было видно.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
08.08.2021 в 10:26
Найбагатші, найчисельніші та господарі... Ми "чужі" у цьому світі Ні людей, ні ресурсів... І взагалі наразі спорт на досягнення це досягнення фармакології та тренувальних баз, а вже потім талант та наполегливості себе реалізувати. До того більшість змагань цікава меншості
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0
-3
Ol-g (Одесса)
07.08.2021 в 16:32
Есть ещё 85-е.
Ответить
+1
0
Salming (Полтава)
07.08.2021 в 11:54
По бронзовим медалям ми 11-ті
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.08.2021 в 19:55
Если Хижняк возьмёт золото, Украина сразу прыгнет с 38 на 24-е место.
Ответить
0
-4
avatar
Степан Срака
05.08.2021 в 19:38
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад опускається в гузно, де його і місце...
Ответить
+3
-1
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 15:28
Уже на 37-ом месте..Мощно идем...
Ответить
0
-7
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:17
Если Жан победит, то сразу прыгнем на 39 место. Це-перемога..
Ответить
+1
-6
avatar
Барселиниус (Кривбасс)
03.08.2021 в 16:50
Судя по всему единственную золотую медаль Украине принесёт негр. Дожились блъ..
Ответить
+2
-12
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:15
БЛМ в действии.
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 01:09
В дань уважения к потомку чернокожих рабов все остальные белые финалисты берут только серебро.
0
-6
androma (Вересневе)
04.08.2021 в 17:15
Не негр, а афроукраїнець.
Ответить
+5
0
kalan-86 (Анкара)
06.08.2021 в 21:18
Откуда вы берётесь такие конченые? Как редакция на это вообще никак не реагирует.
Ответить
+2
0
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
02.08.2021 в 19:26
Зато 40-літня Адриана Ліма повністю оголилася на фото!
Ответить
0
-4
samojlovs (Донецк)
01.08.2021 в 19:37
Ну, хоть Уганду с Монголией обогнали - и то дело! :)
Ответить
+3
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 17:57
Дивився, сьогодні як бився філіпінець: не факт, що Хижняк вийде до фіналу...
Ответить
0
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+22
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Дебил,шоли?!
Ответить
+3
-17
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
ти
+7
-2
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад
Ответить
+5
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:16
Потому что в России постоянно строятся новые стадионы. Даже около школ обновляются регулярно.
Ответить
+2
-7
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
+3
-7
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+3
-20
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+16
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Що,знову з колін встає!?Раком їй якось зручніше...команді без імені,прапору ..
Ответить
+5
-1
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
раком в попу на смітнику зручніше
+2
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+6
-8
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
+1
-12
balamyt (Boston)
04.08.2021 в 02:27
Да особо гордится Украине не чем..За одно Серебро три Бронзы засчитывают..Если бы вместо 6 бронз было бы два серебра то было б 20-25 место..А пока только 7 медалей и ни одного Золота ..А когда то Борзов и Бубка были золотыми..Да были времена..Правда Совковые...Но тогда больше думали о массовости Сов.спорта..Правда больше для престижа..
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+1
-6
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
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+2
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
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+3
-18
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
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+10
-10
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+3
-16
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+3
-17
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+12
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
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+12
-4
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
Иди сам..попкорн
+1
-14
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tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
Ты дятел беспробудный.Раз так базаришь погоняло поменяй осёл.
+1
-12
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Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР в анал непогано пруть
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+2
-1


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