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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Чередование США и Японии, Украина рядом с Германией
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 27 июля, 09:20 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|США
|8
|3
|8
|19
|2
|
Япония
|8
|2
|3
|13
|3
|
Китай
|7
|5
|7
|19
|4
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|5
|7
|3
|15
|5
|Великобритания
|4
|5
|1
|10
|6
|Австралия
|3
|1
|4
|8
|7
|Республика Корея
|3
|0
|4
|7
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Канада
|1
|3
|2
|6
|11
|Франция
|1
|2
|2
|5
|12
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|
Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|
Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|16
|
Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|25
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|26
|
Китайский Тайбэй
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|2
|4
|28
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|29
|
Индонезия
|0
|1
|1
|2
|29
|Испания
|0
|1
|1
|2
|29
|
Сербия
|0
|1
|1
|2
|29
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|29
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|34
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|34
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|34
|
Дания
|0
|1
|0
|1
|34
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|34
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|34
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|34
|
Румыния
|0
|1
|0
|1
|34
|
ЮАР
|0
|1
|0
|1
|42
|Германия
|0
|0
|3
|3
|42
|
Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
|Украина
|0
|0
|3
|3
|45
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|45
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|45
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|48
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|48
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|48
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|48
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|48
|
Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|48
|Эстония
|0
|0
|1
|1
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