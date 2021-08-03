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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на дистанции, Украина - 60-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 3 серпня, 15:00 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|29
|18
|16
|63
|2
|
США
|22
|27
|17
|66
|3
|
Япония
|18
|6
|10
|34
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|12
|21
|17
|50
|6
|Великобритания
|11
|12
|12
|35
|7
|Германия
|7
|7
|12
|26
|8
|Франция
|6
|10
|7
|23
|9
|Республика Корея
|6
|4
|9
|19
|10
|Новая Зеландия
|6
|3
|5
|14
|11
|Нидерланды
|5
|7
|7
|19
|11
|Италия
|4
|9
|15
|28
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Бразилия
|3
|3
|6
|12
|17
|Куба
|3
|3
|3
|9
|17
|Венгрия
|3
|3
|3
|9
|19
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|20
|Китайский Тайбэй
|2
|4
|4
|10
|21
|Дания
|2
|1
|3
|6
|22
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|22
|Словения
|2
|1
|1
|4
|24
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|25
|Греция
|2
|0
|1
|3
|26
|Катар
|2
|0
|0
|2
|26
|Косово
|2
|0
|0
|2
|28
|Испания
|1
|4
|3
|8
|29
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|30
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|30
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|30
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|33
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|33
|Польша
|1
|2
|0
|3
|33
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|33
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|37
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|37
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|37
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|40
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|41
|
Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|43
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|43
|
Филиппины
|1
|1
|0
|2
|45
|Турция
|1
|0
|4
|5
|46
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|48
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|48
|Беларусь
|1
|0
|1
|2
|48
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|48
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|48
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|52
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|52
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|52
|
Латвия
|1
|0
|0
|1
|52
|
Марокко
|1
|0
|0
|1
|52
|
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|52
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Украина
|0
|1
|5
|6
|61
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|63
|Индия
|0
|1
|1
|2
|63
|
Кения
|0
|1
|1
|2
|63
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|63
|
Уганда
|0
|1
|1
|2
|67
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|67
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|67
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|71
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|71
|
Мексика
|0
|0
|3
|3
|73
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|73
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|75
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|75
|
Армения
|0
|0
|1
|1
|75
|
Гана
|0
|0
|1
|1
|75
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|75
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|75
|
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|75
|
Нигерия
|0
|0
|1
|1
|75
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (24)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
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samojlovs (Донецк)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 17:57
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0
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
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MU777777 (Дергачи)
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Степан Срака
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
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