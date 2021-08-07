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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я

Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 7 августа, 10:50 по Киеву

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Страна
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 4 Китай 38 29 17 84
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 5 США
 33 36 32 101
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 6 Япония
 24 12 16 52
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 7 Великобритания 19 20 21 60
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 17 24 22 63
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 9 Австралия 17 6 21 44
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 10 Германия 10 11 16 37
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 11 Италия 10 10 18 38
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 12 Нидерланды 9 10 12 31
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 13 Франция 7 12 9 28
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 14 Новая Зеландия 7 6 7 20
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 15 Венгрия 6 7 6 19
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 16 Канада 6 6 11 23
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 17 Республика Корея 6 4 9 19
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 18 Бразилия 6 4 8 18
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 19 Куба 6 3 4 13
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 20 Польша 4 4 5 13
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 21 Чехия 4 3 2 9
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 22 Ямайка 4 1 3 8
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 23 Испания 3 6 5 14
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 24 Швейцария 3 4 6 13
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 25 Хорватия 3 3 2 8
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 26 Кения 3 3 2 8
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 27 Норвегия 3 2 1 6
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 28 Бельгия 3 1 1 5
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 29 Словения 3 1 1 5
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 30 Швеция 2 6 0 8
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 31 Грузия 2 5 1 8
29 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 32 Китайский Тайбэй 2 4 6 12
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 33 Дания 2 3 4 9
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 34 Турция 2 2 8 12
32 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 35 Иран 2 2 2 6
33 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 36 Сербия 2 1 4 7
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 37 Болгария 2 1 2 5
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 38 Уганда 2 1 1 4
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 39 Эквадор 2 1 0 3
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 40 Узбекистан 2 0 2 4
38 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 41 Греция 2 0 1 3
38 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 42 Катар 2 0 1 3
40 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 43 Багамы 2 0 0 2
40 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 44 Косово 2 0 0 2
42 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 45 Украина 1 5 10 16
43 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 46 Беларусь 1 3 2 6
44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 47 Венесуэла 1 3 0 4
44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 48 Румыния 1 3 0 4
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 49 Гонконг 1 2 2 5
47 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 50 Словакия 1 2 1 4
47 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 51 Филиппины 1 2 1 4
49 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 52 ЮАР 1 2 0 3
50 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 53 Австрия 1 1 5 7
51 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 54 Индонезия 1 1 3 5
52 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 55 Португалия 1 1 2 4
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 56 Эфиопия
 1 1 1 3
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 57 Тунис 1 1 0 2
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 58 Израиль 1 0 2 3
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 59 Ирландия 1 0 2 3
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 60 Латвия 1 0 1 2
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 61 Таиланд 1 0 1 2
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 62 Фиджи 1 0 1 2
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 63 Эстония 1 0 1 2
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 64 Бермуды
 1 0 0 1
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 65 Марокко
 1 0 0 1
61
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 66 Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
64 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 67 Колумбия 0 4 1 4
65 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 68 Доминиканская Республика 0 3 1 4
66 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 69 Индия 0 2 3 5
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 70 Армения 0 2 2 4
68 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 71 Кыргызстан 0 2 1 3
69 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 72 Азербайджан 0 1 3 4
69 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 73 Монголия 0 1 3 4
71 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 74 Аргентина 0 1 2 3
71 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 75 Сан-Марино 0 1 2 3
73 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 76 Иордания 0 1 1 2
73 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 77 Нигерия 0 1 1 2
75
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 78 Литва
 0 1 0 1
75
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 79 Намибия
 0 1 0 1
75
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 80 Северная Македония
 0 1 0 1
75
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 81 Туркменистан
 0 1 0 1
79 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 82 Казахстан 0 0 7 7
80
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 83 Мексика
 0 0 4 3
80
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 84 Египет
 0 0 4 3
82 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 85 Финляндия 0 0 2 2
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 86 Буркина-Фасо
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 87 Гана
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 88 Гренада
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 89 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 90 Кувейт
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 91 Малайзия
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 92 Молдова
 0 0 1 1
83
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я - изображение 93 Сирия
 0 0 1 1
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Комментарии (36)
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Salming (Полтава)
07.08.2021 в 11:54
По бронзовим медалям ми 11-ті
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.08.2021 в 19:55
Если Хижняк возьмёт золото, Украина сразу прыгнет с 38 на 24-е место.
Ответить
0
-1
avatar
Степан Срака
05.08.2021 в 19:38
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад опускається в гузно, де його і місце...
Ответить
+1
-1
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 15:28
Уже на 37-ом месте..Мощно идем...
Ответить
0
-6
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:17
Если Жан победит, то сразу прыгнем на 39 место. Це-перемога..
Ответить
+1
-5
avatar
Барселиниус (Кривбасс)
03.08.2021 в 16:50
Судя по всему единственную золотую медаль Украине принесёт негр. Дожились блъ..
Ответить
+2
-9
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:15
БЛМ в действии.
Ответить
+1
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 01:09
В дань уважения к потомку чернокожих рабов все остальные белые финалисты берут только серебро.
0
-5
androma (Вересневе)
04.08.2021 в 17:15
Не негр, а афроукраїнець.
Ответить
+4
0
kalan-86 (Анкара)
06.08.2021 в 21:18
Откуда вы берётесь такие конченые? Как редакция на это вообще никак не реагирует.
Ответить
0
0
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
02.08.2021 в 19:26
Зато 40-літня Адриана Ліма повністю оголилася на фото!
Ответить
0
-4
samojlovs (Донецк)
01.08.2021 в 19:37
Ну, хоть Уганду с Монголией обогнали - и то дело! :)
Ответить
+2
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 17:57
Дивився, сьогодні як бився філіпінець: не факт, що Хижняк вийде до фіналу...
Ответить
0
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+21
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Дебил,шоли?!
Ответить
+2
-17
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
ти
+7
-2
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад
Ответить
+4
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:16
Потому что в России постоянно строятся новые стадионы. Даже около школ обновляются регулярно.
Ответить
+1
-6
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
+2
-7
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+2
-20
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+16
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Що,знову з колін встає!?Раком їй якось зручніше...команді без імені,прапору ..
Ответить
+5
-1
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
раком в попу на смітнику зручніше
+2
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+5
-8
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
+1
-12
balamyt (Boston)
04.08.2021 в 02:27
Да особо гордится Украине не чем..За одно Серебро три Бронзы засчитывают..Если бы вместо 6 бронз было бы два серебра то было б 20-25 место..А пока только 7 медалей и ни одного Золота ..А когда то Борзов и Бубка были золотыми..Да были времена..Правда Совковые...Но тогда больше думали о массовости Сов.спорта..Правда больше для престижа..
Ответить
0
-6
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+2
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+3
-18
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+10
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-16
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+3
-17
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+12
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+12
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
Иди сам..попкорн
0
-14
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
Ты дятел беспробудный.Раз так базаришь погоняло поменяй осёл.
0
-12
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР в анал непогано пруть
Ответить
+2
0


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