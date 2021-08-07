Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина 42-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 7 августа, 10:50 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|38
|29
|17
|84
|2
|
США
|33
|36
|32
|101
|3
|
Япония
|24
|12
|16
|52
|4
|Великобритания
|19
|20
|21
|60
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|17
|24
|22
|63
|6
|Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
|Германия
|10
|11
|16
|37
|8
|Италия
|10
|10
|18
|38
|9
|Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
|Франция
|7
|12
|9
|28
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
|Венгрия
|6
|7
|6
|19
|13
|Канада
|6
|6
|11
|23
|14
|Республика Корея
|6
|4
|9
|19
|15
|Бразилия
|6
|4
|8
|18
|16
|Куба
|6
|3
|4
|13
|17
|Польша
|4
|4
|5
|13
|18
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
|Испания
|3
|6
|5
|14
|21
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|22
|Кения
|3
|3
|2
|8
|24
|Норвегия
|3
|2
|1
|6
|25
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|25
|Словения
|3
|1
|1
|5
|27
|Швеция
|2
|6
|0
|8
|28
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|29
|Китайский Тайбэй
|2
|4
|6
|12
|30
|Дания
|2
|3
|4
|9
|31
|Турция
|2
|2
|8
|12
|32
|Иран
|2
|2
|2
|6
|33
|Сербия
|2
|1
|4
|7
|34
|Болгария
|2
|1
|2
|5
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|38
|Греция
|2
|0
|1
|3
|38
|Катар
|2
|0
|1
|3
|40
|Багамы
|2
|0
|0
|2
|40
|Косово
|2
|0
|0
|2
|42
|Украина
|1
|5
|10
|16
|43
|Беларусь
|1
|3
|2
|6
|44
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|44
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|46
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|47
|Словакия
|1
|2
|1
|4
|47
|Филиппины
|1
|2
|1
|4
|49
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|50
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|51
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|52
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|53
|
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|54
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|55
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|55
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|57
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|57
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|61
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|61
|
Марокко
|1
|0
|0
|1
|61
|
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|4
|1
|4
|65
|Доминиканская Республика
|0
|3
|1
|4
|66
|Индия
|0
|2
|3
|5
|67
|Армения
|0
|2
|2
|4
|68
|Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|69
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|69
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|71
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|71
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|73
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|73
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|75
|
Литва
|0
|1
|0
|1
|75
|
Намибия
|0
|1
|0
|1
|75
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|75
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|79
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
|
Мексика
|0
|0
|4
|3
|80
|
Египет
|0
|0
|4
|3
|82
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
|
Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
|
Гана
|0
|0
|1
|1
|83
|
Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
|
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
|
Молдова
|0
|0
|1
|1
|83
|
Сирия
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (36)
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Salming (Полтава)
07.08.2021 в 11:54
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0
0
Барселиниус (землянин)
06.08.2021 в 19:55
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0
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Степан Срака
05.08.2021 в 19:38
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-1
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 15:28
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0
-6
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:17
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+1
-5
Барселиниус (Кривбасс)
03.08.2021 в 16:50
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-9
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:15
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-6
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 01:09
0
-5
androma (Вересневе)
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kalan-86 (Анкара)
06.08.2021 в 21:18
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
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samojlovs (Донецк)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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+21
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Степан Срака
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