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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 25 июля, 21:00 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|6
|1
|4
|11
|2
|
Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|
США
|4
|2
|4
|10
|4
|Республика Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|1
|4
|2
|7
|6
|Италия
|1
|1
|3
|5
|7
|
Австралия
|1
|1
|1
|3
|7
|Франция
|1
|1
|1
|3
|9
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|11
|
Австрия
|1
|0
|0
|1
|11
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|11
|
Косово
|1
|0
|0
|1
|11
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|11
|
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|11
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|17
|Канада
|0
|2
|0
|2
|17
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|19
|
Бразилия
|0
|1
|1
|2
|19
|
Великобритания
|0
|1
|1
|2
|19
|
Индонезия
|0
|1
|1
|2
|19
|
Сербия
|0
|1
|1
|2
|19
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|24
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|24
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|24
|
Грузия
|0
|1
|0
|1
|24
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|24
|
Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|24
|
Румыния
|0
|1
|0
|1
|31
|Германия
|0
|0
|2
|2
|31
|
Казахстан
|0
|0
|2
|2
|31
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|31
|
Украина
|0
|0
|2
|2
|35
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|35
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|35
|
Монголия
|0
|0
|1
|1
|35
|
Словения
|0
|0
|1
|1
|35
|
Швейцария
|0
|0
|1
|1
|35
|Эстония
|0
|0
|1
|1
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