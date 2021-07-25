  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке

Олимпиада
(11 голосов)

Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 25 июля, 21:00 по Киеву

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Страна
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 4 Китай 6 1 4 11
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 5 Япония
 5 1 0 6
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 6 США
 4 2 4 10
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 7 Республика Корея 2 0 3 5
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 1 4 2 7
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 9 Италия 1 1 3 5
7
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 10 Австралия
 1 1 1 3
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 11 Франция 1 1 1 3
9
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 12 Тунис
 1 1 0 2
9
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 13 Венгрия
 1 1 0 2
11
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 14 Австрия
 1 0 0 1
11
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 15 Иран
 1 0 0 1
11
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 16 Косово
 1 0 0 1
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 17 Таиланд 1 0 0 1
11
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 18 Узбекистан
 1 0 0 1
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 19 Эквадор 1 0 0 1
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 20 Канада 0 2 0 2
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 21 Нидерланды 0 2 0 2
19
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 22 Бразилия
 0 1 1 2
19
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 23 Великобритания
 0 1 1 2
19
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 24 Индонезия
 0 1 1 2
19
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 25 Сербия
 0 1 1 2
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 26 Китайский Тайбэй 0 1 1 2
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 27 Бельгия
 0 1 0 1
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 28 Болгария
 0 1 0 1
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 29 Грузия
 0 1 0 1
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 30 Индия
 0 1 0 1
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 31 Испания
 0 1 0 1
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 32 Колумбия
 0 1 0 1
24
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 33 Румыния
 0 1 0 1
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 34 Германия 0 0 2 2
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 35 Казахстан
 0 0 2 2
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 36 Турция
 0 0 2 2
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 37 Украина
 0 0 2 2
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 38 Израиль
 0 0 1 1
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 39 Мексика 0 0 1 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 40 Монголия
 0 0 1 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 41 Словения
 0 0 1 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 42 Швейцария
 0 0 1 1
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай отвоевал лидерство у Японии, Украина в четвертом десятке - изображение 43 Эстония 0 0 1 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 медальный зачет
Оцените этот материал:
(11 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...