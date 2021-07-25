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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония подвинула Китай, США врываются в тройку

Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония подвинула Китай, США врываются в тройку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 25 июля, 7:55 по Киеву

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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония подвинула Китай, США врываются в тройку - изображение 2
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