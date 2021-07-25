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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония подвинула Китай, США врываются в тройку
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 25 июля, 7:55 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|
Япония
|3
|1
|0
|4
|2
|
Китай
|3
|0
|2
|5
|3
|
США
|1
|2
|4
|7
|4
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|4
|
ОКР (Олимпийский комитет России)
|1
|1
|1
|3
|6
|
Италия
|1
|1
|0
|2
|6
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|8
|
Республика Корея
|1
|0
|2
|3
|9
|
Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|
Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|
Сербия
|0
|1
|1
|2
|15
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|15
|
Бразилия
|0
|1
|0
|1
|15
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|15
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|15
|
Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|
Канада
|0
|1
|0
|1
|15
|
Китайский Тайбэй
|0
|1
|0
|1
|15
|
Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|15
|
Румыния
|0
|1
|0
|1
|24
|
Индонезия
|0
|0
|1
|1
|24
|
Казахстан
|0
|0
|1
|1
|24
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|24
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|24
|
Монголия
|0
|0
|1
|1
|24
|
Словения
|0
|0
|1
|1
|24
|
Украина
|0
|0
|1
|1
|24
|
Франция
|0
|0
|1
|1
|24
|
Швейцария
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1
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