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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место

Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 29 июля, 12:15 по Киеву

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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 4 Китай 14 6 9 29
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 5 США
 13 14 10 37
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 6 Япония
 13 4 5 22
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 7 Австралия 8 2 10 20
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 7 11 7 25
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 9 Великобритания 5 7 6 18
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 10 Республика Корея 4 2 5 11
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 11 Германия 3 3 6 12
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 12 Франция 3 3 3 9
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 13 Италия 2 7 9 18
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 14 Нидерланды 2 7 4 15
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 15 Канада 2 3 5 10
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 16 Венгрия 2 1 2 5
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 17 Словения 2 1 1 4
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 18 Хорватия 2 0 1 3
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 19 Косово 2 0 0 2
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 20 Швейцария 1 3 2 6
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 21 Румыния 1 3 0 4
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 22 Китайский Тайбэй 1 2 3 6
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 23 Бразилия 1 2 2 5
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 24 Новая Зеландия 1 2 1 4
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 25 Чехия 1 2 1 4
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 26 Грузия 1 2 0 3
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 27 Сербия 1 1 2 4
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 28 Австрия 1 1 1 3
26
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 29 Гонконг
 1 1 0 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 30 Тунис
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 31 Ирландия
 1 0 1 2
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 32 Узбекистан 1 0 1 2
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 33 Эстония 1 0 1 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 34 Бермуды
 1 0 0 1
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 35 Иран
 1 0 0 1
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 36 Латвия
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31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 37 Норвегия
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21
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 38 Словакия
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 39 Таиланд 1 0 0 1
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 40 Фиджи
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 41 Филиппины
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44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 47 Бельгия 0 1 1 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 49 Болгария
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46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 50 Венесуэла
 0 1 0 1
46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 51 Индия
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46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 52 Иордания
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46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 53 Колумбия
 0 1 0 1
46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 54 Северная Македония
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46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 55 Польша
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 56 Туркменистан
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 57 Украина
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55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 58 Казахстан 0 0 3 3
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 59 Египет
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 61 Турция
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 62 Аргентина
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59
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 63 Израиль
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 64 Кот-д'Ивуар
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 65 Куба
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 66 Кувейт
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 67 Сан-Марино
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место - изображение 68 Финляндия
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
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+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
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+1
-2
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
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+1
-1
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
0
-1


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