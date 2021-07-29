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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай снова первый, Австралия вышла на четвертое место
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 29 июля, 12:15 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|14
|6
|9
|29
|2
|
США
|13
|14
|10
|37
|3
|
Япония
|13
|4
|5
|22
|4
|Австралия
|8
|2
|10
|20
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|7
|11
|7
|25
|6
|Великобритания
|5
|7
|6
|18
|7
|Республика Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|3
|6
|12
|9
|Франция
|3
|3
|3
|9
|10
|Италия
|2
|7
|9
|18
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|15
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
|Словения
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|18
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|19
|Китайский Тайбэй
|1
|2
|3
|6
|20
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|4
|21
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|24
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|25
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|26
|
Гонконг
|1
|1
|0
|2
|27
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|
Ирландия
|1
|0
|1
|2
|28
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|31
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|31
|
Латвия
|1
|0
|0
|1
|31
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|21
|
Словакия
|31
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|31
|
Фиджи
|1
|0
|0
|1
|31
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|31
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
|
Испания
|0
|2
|1
|3
|41
|
ЮАР
|0
|2
|0
|2
|42
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|42
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|44
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|44
|Дания
|0
|1
|1
|2
|46
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|46
|
Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|46
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|46
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|46
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|46
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|46
|
Польша
|0
|1
|0
|1
|46
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|54
|
Украина
|0
|0
|4
|4
|55
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|56
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|56
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|59
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|59
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|59
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|59
|
Куба
|0
|0
|1
|1
|59
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|59
|
Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|59
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
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Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
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velbag (Полтава)
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5ata4ok (Харьков)
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