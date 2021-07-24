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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай сходу захватил лидерство, Украина - 12-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 24 июля
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|
Китай
|2
|0
|1
|3
|2
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|2
|
Республика Корея
|1
|0
|0
|1
|2
|
Косово
|1
|0
|0
|1
|2
|
Эквадор
|1
|0
|0
|1
|6
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|6
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|6
|
Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|6
|
Сербия
|0
|1
|0
|1
|6
|
ОКР (Олимпийский комитет России)
|0
|1
|0
|1
|6
|
Япония
|0
|1
|0
|1
|12
|
Индонезия
|0
|0
|1
|1
|12
|
Швейцария
|0
|0
|1
|1
|12
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|12
|
Словения
|0
|0
|1
|1
|12
|
Украина
|0
|0
|1
|1
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