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Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я

Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 5 августа, 07:30 по Киеву

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Страна
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 4 Китай 32 23 16 71
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 5 США
 27 33 23 83
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 6 Япония
 21 7 12 40
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 7 Великобритания 15 18 16 49
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 8 Австралия 15 4 17 36
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 9ОКР (Олимпийский комитет России) 14 21 18 53
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 10 Германия 9 8 16 33
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 11 Новая Зеландия 7 4 6 17
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 12 Италия 6 10 16 32
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 13 Франция 6 10 9 25
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 14 Нидерланды 6 8 9 23
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 15 Республика Корея 6 4 9 19
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 16 Венгрия 5 7 3 15
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 17 Куба 5 3 4 12
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 18 Канада 4 5 7 16
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 19 Бразилия 4 3 8 15
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 20 Чехия 4 3 1 8
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 21 Швейцария 3 4 5 12
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 22 Польша 3 3 4 10
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 23 Хорватия 3 3 2 8
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 24 Ямайка 3 1 3 7
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 25 Швеция 2 5 0 7
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 26 Китайский Тайбэй 2 4 5 11
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 27 Грузия 2 4 1 7
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 28 Дания 2 2 4 8
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 29 Норвегия 2 1 1 4
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 30 Иран 2 1 1 4
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 31 Словения 2 1 1 4
29 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 32 Эквадор 2 1 0 3
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 33 Греция 2 0 1 3
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 34 Узбекистан 2 0 1 3
32 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 35 Катар 2 0 0 2
32 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 36 Косово 2 0 0 2
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 37 Испания 1 4 5 10
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 38 Венесуэла 1 3 0 4
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 39 Румыния 1 3 0 4
37 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 40 Украина 1 2 9 12
38 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 41 Кения 1 2 2 5
39 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 42 Гонконг 1 2 0 3
39 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 43 Словакия 1 2 0 3
39 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 44 ЮАР 1 2 0 3
42 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 45 Сербия 1 1 4 6
43 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 46 Австрия 1 1 3 5
43 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 47 Индонезия 1 1 3 5
45 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 48 Португалия 1 1 2 4
46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 49 Бельгия
 1 1 1 3
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 50 Уганда 1 1 1 3
46
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 51 Эфиопия
 1 1 1 3
49 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 52 Тунис 1 1 0 2
49
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 53 Филиппины
 1 1 0 2
51 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 54 Турция 1 0 5 5
52 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 55 Израиль 1 0 2 3
52 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 56 Ирландия 1 0 2 3
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 57 Беларусь 1 0 1 2
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 58 Латвия 1 0 1 2
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 59 Фиджи 1 0 1 2
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 60 Эстония 1 0 1 2
58
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 61 Бермуды
 1 0 0 1
58
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 62 Марокко
 1 0 0 1
58
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 63 Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
58 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 64 Таиланд 1 0 0 1
62 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 65 Армения 0 2 1 3
62 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 66 Колумбия 0 2 1 3
62 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 67 Доминиканская Республика 0 2 1 3
62 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 68 Кыргызстан 0 2 1 3
66 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 69 Индия 0 1 3 4
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 70 Монголия 0 1 2 3
68 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 71 Болгария 0 1 1 2
68 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 72 Нигерия 0 1 1 2
68 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 73 Сан-Марино 0 1 1 2
71
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 74 Иордания
 0 1 0 1
71
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 75 Намибия
 0 1 0 1
71
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 76 Северная Македония
 0 1 0 1
71
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 77 Туркменистан
 0 1 0 1
75 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 78 Казахстан 0 0 4 4
76 Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 79 Азербайджан 0 0 3 3
76
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 80 Мексика
 0 0 3 3
77
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 81 Египет
 0 0 3 2
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 82 Аргентина
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 83 Буркина-Фасо
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 84 Гана
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 85 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 86 Кувейт
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 87 Малайзия
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 88 Сирия
 0 0 1 1
79
Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я - изображение 89 Финляндия
 0 0 1 1
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Комментарии (32)
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Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 15:28
Уже на 37-ом месте..Мощно идем...
Ответить
0
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:17
Если Жан победит, то сразу прыгнем на 39 место. Це-перемога..
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (Кривбасс)
03.08.2021 в 16:50
Судя по всему единственную золотую медаль Украине принесёт негр. Дожились блъ..
Ответить
+2
-4
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:15
БЛМ в действии.
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 01:09
В дань уважения к потомку чернокожих рабов все остальные белые финалисты берут только серебро.
0
-1
androma (Вересневе)
04.08.2021 в 17:15
Не негр, а афроукраїнець.
Ответить
+1
0
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
02.08.2021 в 19:26
Зато 40-літня Адриана Ліма повністю оголилася на фото!
Ответить
0
-2
samojlovs (Донецк)
01.08.2021 в 19:37
Ну, хоть Уганду с Монголией обогнали - и то дело! :)
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 17:57
Дивився, сьогодні як бився філіпінець: не факт, що Хижняк вийде до фіналу...
Ответить
0
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+20
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Дебил,шоли?!
Ответить
+2
-16
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
ти
+6
-2
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад
Ответить
+3
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:16
Потому что в России постоянно строятся новые стадионы. Даже около школ обновляются регулярно.
Ответить
+1
-2
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
+2
-6
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+2
-19
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+15
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Що,знову з колін встає!?Раком їй якось зручніше...команді без імені,прапору ..
Ответить
+4
-1
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
раком в попу на смітнику зручніше
+1
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+5
-6
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
+1
-11
balamyt (Boston)
04.08.2021 в 02:27
Да особо гордится Украине не чем..За одно Серебро три Бронзы засчитывают..Если бы вместо 6 бронз было бы два серебра то было б 20-25 место..А пока только 7 медалей и ни одного Золота ..А когда то Борзов и Бубка были золотыми..Да были времена..Правда Совковые...Но тогда больше думали о массовости Сов.спорта..Правда больше для престижа..
Ответить
0
-2
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+3
-17
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+9
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-16
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+3
-16
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+11
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+10
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
Иди сам..попкорн
0
-13
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
Ты дятел беспробудный.Раз так базаришь погоняло поменяй осёл.
0
-10
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР в анал непогано пруть
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