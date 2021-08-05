Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я

Да особо гордится Украине не чем..За одно Серебро три Бронзы засчитывают..Если бы вместо 6 бронз было бы два серебра то было б 20-25 место..А пока только 7 медалей и ни одного Золота ..А когда то Борзов и Бубка были золотыми..Да были времена..Правда Совковые...Но тогда больше думали о массовости Сов.спорта..Правда больше для престижа..