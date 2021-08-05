Олимпиада
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 5 августа, 07:30 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|32
|23
|16
|71
|2
|
США
|27
|33
|23
|83
|3
|
Япония
|21
|7
|12
|40
|4
|Великобритания
|15
|18
|16
|49
|5
|Австралия
|15
|4
|17
|36
|6
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|14
|21
|18
|53
|7
|Германия
|9
|8
|16
|33
|8
|Новая Зеландия
|7
|4
|6
|17
|9
|Италия
|6
|10
|16
|32
|10
|Франция
|6
|10
|9
|25
|11
|Нидерланды
|6
|8
|9
|23
|12
|Республика Корея
|6
|4
|9
|19
|13
|Венгрия
|5
|7
|3
|15
|14
|Куба
|5
|3
|4
|12
|15
|Канада
|4
|5
|7
|16
|16
|Бразилия
|4
|3
|8
|15
|17
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|18
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|19
|Польша
|3
|3
|4
|10
|20
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|21
|Ямайка
|3
|1
|3
|7
|22
|Швеция
|2
|5
|0
|7
|23
|Китайский Тайбэй
|2
|4
|5
|11
|24
|Грузия
|2
|4
|1
|7
|25
|Дания
|2
|2
|4
|8
|26
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|27
|Иран
|2
|1
|1
|4
|27
|Словения
|2
|1
|1
|4
|29
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|30
|Греция
|2
|0
|1
|3
|30
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|32
|Катар
|2
|0
|0
|2
|32
|Косово
|2
|0
|0
|2
|34
|Испания
|1
|4
|5
|10
|35
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|35
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|37
|Украина
|1
|2
|9
|12
|38
|Кения
|1
|2
|2
|5
|39
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|39
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|39
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|42
|Сербия
|1
|1
|4
|6
|43
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|43
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|45
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|46
|
Бельгия
|1
|1
|1
|3
|46
|Уганда
|1
|1
|1
|3
|46
|
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|49
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|49
|
Филиппины
|1
|1
|0
|2
|51
|Турция
|1
|0
|5
|5
|52
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|52
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|54
|Беларусь
|1
|0
|1
|2
|54
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|54
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|54
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|58
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|58
|
Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|58
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|62
|Армения
|0
|2
|1
|3
|62
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|62
|Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|62
|Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|66
|Индия
|0
|1
|3
|4
|67
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|68
|Болгария
|0
|1
|1
|2
|68
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|68
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|71
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|71
|
Намибия
|0
|1
|0
|1
|71
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|71
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|75
|Казахстан
|0
|0
|4
|4
|76
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|76
|
Мексика
|0
|0
|3
|3
|77
|
Египет
|0
|0
|3
|2
|79
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|79
|
Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|79
|
Гана
|0
|0
|1
|1
|79
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|79
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|79
|
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|79
|
Сирия
|0
|0
|1
|1
|79
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (32)
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Приоритет (Неаполь скифский)
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Приоритет (Неаполь скифский)
04.08.2021 в 12:17
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Барселиниус (Кривбасс)
03.08.2021 в 16:50
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androma (Вересневе)
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