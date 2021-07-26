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Олимпиада-2020. Медальный зачет. США вышли на первое место, Британия вскочила на 4-е
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 26 июля, 11:10 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|
Китай
|6
|3
|6
|15
|3
|
Япония
|6
|1
|1
|8
|4
|Великобритания
|3
|2
|1
|6
|5
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|6
|Республика Корея
|2
|0
|3
|5
|7
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|1
|4
|3
|8
|8
|Италия
|1
|3
|4
|8
|9
|Канада
|1
|2
|0
|3
|10
|Франция
|1
|1
|1
|3
|11
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|11
|
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|13
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|
Австрия
|1
|0
|0
|1
|14
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|14
|
Косово
|1
|0
|0
|1
|14
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|14
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|14
|
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|14
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|21
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|22
|
Бразилия
|0
|2
|1
|3
|23
|
Индонезия
|0
|1
|1
|2
|23
|Испания
|0
|1
|1
|2
|23
|
Сербия
|0
|1
|1
|2
|23
|Китайский Тайбэй
|0
|1
|1
|2
|23
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|28
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|28
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|28
|
Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|
Дания
|0
|1
|0
|1
|28
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|28
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|28
|
Румыния
|0
|1
|0
|1
|28
|
Чехия
|0
|1
|0
|1
|36
|Германия
|0
|0
|3
|3
|37
|
Казахстан
|0
|0
|2
|2
|37
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|37
|
Украина
|0
|0
|2
|2
|40
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|40
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|40
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|40
|
Монголия
|0
|0
|1
|1
|40
|
Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|40
|Эстония
|0
|0
|1
|1
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