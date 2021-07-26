Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония лидирует, США и Китай пытаются не отставать
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 26 июля, 16:10 по Киеву
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Япония
|8
|2
|3
|13
|2
|
США
|7
|3
|4
|14
|3
|
Китай
|6
|5
|7
|18
|4
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|4
|5
|3
|12
|5
|Великобритания
|3
|3
|1
|7
|6
|Республика Корея
|3
|0
|4
|7
|7
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Канада
|1
|2
|1
|4
|12
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|
Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|
Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|
Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|24
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|25
|
Китайский Тайбэй
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|27
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|28
|
Индонезия
|0
|1
|1
|2
|28
|Испания
|0
|1
|1
|2
|28
|
Сербия
|0
|1
|1
|2
|28
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|28
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|33
|
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|33
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|33
|
Дания
|0
|1
|0
|1
|33
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|33
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|33
|
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|33
|
Румыния
|0
|1
|0
|1
|40
|Германия
|0
|0
|3
|3
|40
|
Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|42
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|42
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|42
|
Украина
|0
|0
|2
|2
|46
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|46
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|46
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|46
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|46
|
Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|46
|Эстония
|0
|0
|1
|1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис рассказал о судьбе Костевича и Кадири в Динамо
- Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио
- 46 лет – не возраст. Экс-голкипер Динамо и сборной Украины провел поединок за команду Второй лиги
- Футбол на ОИ-2020. Бразилия обыграла Германию, Мексика вынесла Францию, Аргентина проиграла Австралии
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...