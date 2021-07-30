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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии

Олимпиада
(32 голосов)

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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 30 июля, 11:00 по Киеву

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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 4 Китай 18 9 11 38
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 5 Япония
 15 4 7 26
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 6 США
 14 16 11 41
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 7ОКР (Олимпийский комитет России) 10 12 9 31
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 8 Австралия 9 2 11 22
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 9 Великобритания 6 9 9 24
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 10 Республика Корея 4 4 5 13
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 11 Нидерланды 3 7 5 15
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 12 Франция 3 5 3 11
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 13 Германия 3 4 8 15
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 14 Канада 3 3 5 11
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 15 Новая Зеландия 3 3 1 7
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 16 Италия 2 7 11 20
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 17 Чехия 2 2 1 5
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 18 Венгрия 2 1 2 5
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 19 Словения 2 1 1 4
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 20 Хорватия 2 0 2 4
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 21 Косово 2 0 0 2
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 22 Бразилия 1 3 3 7
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 23 Швейцария 1 3 3 7
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 24 Румыния 1 3 0 4
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 25 Китайский Тайбэй 1 2 3 6
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 26 Грузия 1 2 0 3
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 27 Гонконг 1 2 0 3
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 28 ЮАР 1 2 0 3
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 29 Австрия 1 1 2 4
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 30 Сербия 1 1 2 4
28
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 31 Норвегия
 1 1 0 2
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 32 Словакия 1 1 0 2
28
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 33 Тунис
 1 1 0 2
31
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 34 Ирландия
 1 0 1 2
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 35 Узбекистан 1 0 1 2
31 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 36 Эстония 1 0 1 2
34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 37 Бермуды
 1 0 0 1
34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 38 Греция
 1 0 0 1
34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 39 Иран
 1 0 0 1
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 40 Латвия
 1 0 0 1
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 41 Таиланд 1 0 0 1
34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 42 Фиджи
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34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 43 Филиппины
 1 0 0 1
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 44 Эквадор 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 45 Испания
 0 2 1 3
42 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 46 Колумбия 0 2 1 3
44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 47 Индонезия 0 1 2 3
44 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 48 Монголия 0 1 2 3
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 49 Бельгия 0 1 1 2
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 50 Дания 0 1 1 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 51 Болгария
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48
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 52 Венесуэла
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48
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 53 Индия
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48
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 54 Иордания
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48
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 55 Северная Македония
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48
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 56 Польша
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 57 Туркменистан
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 58 Украина
 0 0 4 4
56 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 59 Казахстан 0 0 3 3
57
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 60 Египет
 0 0 2 2
57 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 61 Мексика 0 0 2 2
57
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 62 Турция
 0 0 2 2
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 63 Аргентина
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 64 Израиль
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 65 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 66 Куба
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 67 Кувейт
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 68 Португалия
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 69 Сан-Марино
 0 0 1 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Австралия отдаляется от Британии - изображение 70 Финляндия
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Комментарии (13)
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avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+5
-1
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
0
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+1
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+3
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+2
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
0
-5
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+1
-8
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+3
-7
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-7
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+1
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+5
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+5
0


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