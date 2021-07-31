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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я

Олимпиада
(34 голосов)

Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 31 июля, 09:15 по Киеву

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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 4 Китай 20 12 12 44
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 5 Япония
 17 4 7 28
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 6 США
 16 17 12 45
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 7ОКР (Олимпийский комитет России) 10 14 10 34
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 8 Австралия 10 3 13 26
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 9 Великобритания 8 9 10 27
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 10 Республика Корея 5 4 6 15
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 11 Нидерланды 4 7 5 16
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 12 Франция 3 7 6 15
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 13 Германия 3 4 9 16
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 14 Канада 3 4 5 12
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 15 Новая Зеландия 3 3 2 8
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 16 Чехия 3 2 1 6
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 17 Хорватия 3 1 2 6
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 18 Италия 2 7 13 22
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 19 Венгрия 2 2 2 6
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 20 Словения 2 1 1 4
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 21 Косово 2 0 0 2
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 22 Швейцария 1 3 4 8
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 23 Бразилия 1 3 3 7
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 24 Грузия 1 3 0 4
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 25 Румыния 1 3 0 4
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 26 Китайский Тайбэй 1 2 3 6
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 27 Испания 1 2 1 4
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 28 Гонконг 1 2 0 3
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 29 ЮАР 1 2 0 3
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 30 Австрия 1 1 2 4
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 31 Сербия 1 1 2 4
29
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 32 Норвегия
 1 1 0 2
29 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 33 Словакия 1 1 0 2
29
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 34 Тунис
 1 1 0 2
32
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 35 Ирландия
 1 0 1 2
32 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 36 Узбекистан 1 0 1 2
32 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 37 Эстония 1 0 1 2
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 38 Беларусь
 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 39 Бермуды
 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 40 Греция
 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 41 Иран
 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 42 Латвия
 1 0 0 1
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 43 Таиланд 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 44 Фиджи
 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 45 Филиппины
 1 0 0 1
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 46 Эквадор 1 0 0 1
35
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 47 Эфиопия
 1 0 0 1
45 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 48 Колумбия 0 2 1 3
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 49 Индонезия 0 1 2 3
46 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 50 Монголия 0 1 2 3
48 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 51 Бельгия 0 1 1 2
48 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 52 Дания 0 1 1 2
48 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 53 Куба 0 1 1 2
48 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 54 Сан-Марино 0 1 1 2
48
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 55 Уганда
 0 1 1 2
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 56 Болгария
 0 1 0 1
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 57 Венесуэла
 0 1 0 1
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 58 Индия
 0 1 0 1
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 59 Иордания
 0 1 0 1
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 60 Северная Македония
 0 1 0 1
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 61 Польша
 0 1 0 1
53
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 62 Туркменистан
 0 1 0 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 63 Украина
 0 0 4 4
61 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 64 Казахстан 0 0 3 3
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 65 Египет
 0 0 2 2
62 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 66 Мексика 0 0 2 2
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 67 Турция
 0 0 2 2
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 68 Азербайджан
 0 0 1 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 69 Аргентина
 0 0 1 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 70 Израиль
 0 0 1 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 71 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 72 Кувейт
 0 0 1 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 73 Португалия
 0 0 1 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я - изображение 74 Финляндия
 0 0 1 1
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Комментарии (13)
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avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+5
-1
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
0
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+1
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+3
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+2
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
0
-5
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+1
-8
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+3
-7
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-7
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+1
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+5
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+5
-1


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