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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина - 60-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 31 июля, 09:15 по Киеву
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|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|20
|12
|12
|44
|2
|
Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|
США
|16
|17
|12
|45
|4
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|10
|27
|7
|Республика Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|9
|Франция
|3
|7
|6
|15
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|13
|22
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|23
|Китайский Тайбэй
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|1
|4
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|29
|
Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|29
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|32
|
Ирландия
|1
|0
|1
|2
|32
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|32
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|35
|
Беларусь
|1
|0
|0
|1
|35
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|35
|
Греция
|1
|0
|0
|1
|35
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|35
|
Латвия
|1
|0
|0
|1
|35
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|35
|
Фиджи
|1
|0
|0
|1
|35
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|35
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|35
|
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|45
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|46
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|46
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|48
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|48
|Дания
|0
|1
|1
|2
|48
|Куба
|0
|1
|1
|2
|48
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|48
|
Уганда
|0
|1
|1
|2
|53
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|53
|
Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|53
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|53
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|53
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|53
|
Польша
|0
|1
|0
|1
|53
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|60
|
Украина
|0
|0
|4
|4
|61
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|62
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|62
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|62
|
Турция
|0
|0
|2
|2
|65
|
Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|65
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|65
|
Израиль
|0
|0
|1
|1
|65
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|65
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|65
|
Португалия
|0
|0
|1
|1
|65
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
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Комментарии (13)
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30.07.2021 в 08:49
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+5
-1
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
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0
-2
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
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-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
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+3
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IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
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+2
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Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
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0
-5
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
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+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
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+1
-8
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
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+3
-7
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
+2
-7
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
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-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
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