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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже

Олимпиада
(36 голосов)

Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 31 июля, 17:55 по Киеву

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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 4 Китай 21 13 12 46
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 5 Япония
 17 5 8 30
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 6 США
 16 17 13 46
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 7ОКР (Олимпийский комитет России) 11 15 11 37
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 8 Австралия 10 3 14 27
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 9 Великобритания 8 9 11 28
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 10 Республика Корея 5 4 7 16
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 11 Франция 4 9 6 19
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 12 Нидерланды 4 7 5 16
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 13 Новая Зеландия 4 3 3 10
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 14 Германия 3 4 10 17
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 15 Канада 3 4 5 12
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 16 Швейцария 3 3 4 10
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 17 Чехия 3 3 1 7
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 18 Хорватия 3 1 2 6
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 19 Италия 2 8 14 24
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 20 Китайский Тайбэй 2 2 3 7
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 21 Венгрия 2 2 2 6
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 22 Словения 2 1 1 4
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 23 Косово 2 0 0 2
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 24 Бразилия 1 3 4 8
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 25 Грузия 1 3 1 5
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 26 Румыния 1 3 0 4
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 27 Испания 1 2 2 5
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 28 Гонконг 1 2 0 3
25 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 29 ЮАР 1 2 0 3
27 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 30 Австрия 1 1 3 5
28 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 31 Сербия 1 1 2 4
29
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 32 Ямайка
 1 1 1 3
30
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 33 Норвегия
 1 1 0 2
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 34 Польша 1 1 0 2
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 35 Словакия 1 1 0 2
30
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 36 Тунис
 1 1 0 2
30
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 37 Швеция
 1 1 0 2
35 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 38 Турция 1 0 2 3
36
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 39 Ирландия
 1 0 1 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 40 Узбекистан 1 0 1 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 41 Фиджи 1 0 1 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 42 Эстония 1 0 1 2
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 43 Беларусь
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 44 Бермуды
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 45 Греция
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 46 Иран
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 47 Катар
 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 48 Латвия
 1 0 0 1
40 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 49 Таиланд 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 50 Филиппины
 1 0 0 1
40 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 51 Эквадор 1 0 0 1
40
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 52 Эфиопия
 1 0 0 1
50 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 53 Колумбия 0 2 1 3
51 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 54 Венесуэла 0 2 0 2
51 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 55 Доминиканская Республика 0 2 0 2
53 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 56 Индонезия 0 1 2 3
53 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 57 Монголия 0 1 2 3
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 58 Бельгия 0 1 1 2
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 59 Дания 0 1 1 2
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 60 Куба 0 1 1 2
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 61 Сан-Марино 0 1 1 2
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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 62 Уганда
 0 1 1 2
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 63 Болгария
 0 1 0 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 64 Индия
 0 1 0 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 65 Иордания
 0 1 0 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 66 Северная Македония
 0 1 0 1
60
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 67 Туркменистан
 0 1 0 1
65
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 68 Украина
 0 0 5 5
66 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 69 Казахстан 0 0 3 3
67
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 70 Египет
 0 0 2 2
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 71 Израиль 0 0 2 2
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 72 Мексика 0 0 2 2
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 73 Азербайджан
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 74 Аргентина
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 75 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 76 Кувейт
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 77 Малайзия
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 78 Португалия
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Внушительный рывок Китая, Украина все ниже - изображение 79 Финляндия
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Комментарии (13)
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avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+8
-1
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
0
-3
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+1
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+5
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+2
-3
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
0
-6
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+1
-11
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+4
-7
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-8
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+1
-8
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+6
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+5
-1


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