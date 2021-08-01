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Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я

Олимпиада
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(43 голосов)

Рейтинг стран на Играх в Токио

Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.

Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 1 серпня, 12:00 по Киеву

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Страна
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 1
Золото
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 2
Серебро
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 3
Бронза
 Всего
1 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 4 Китай 23 14 13 50
2
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 5 США
 20 20 14 54
3
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 6 Япония
 17 5 8 30
4 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 7 Австралия 14 3 14 31
5 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 8ОКР (Олимпийский комитет России) 11 15 12 38
6 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 9 Великобритания 9 10 12 31
7 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 10 Республика Корея 5 4 7 16
8 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 11 Франция 4 10 6 20
9 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 12 Нидерланды 4 7 6 17
10 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 13 Новая Зеландия 4 3 4 11
11 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 14 Чехия 4 3 1 8
12 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 15 Германия 3 4 11 18
13 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 16 Канада 3 4 6 13
14 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 17 Швейцария 3 4 5 12
15 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 18 Хорватия 3 2 2 7
16 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 19 Италия 2 8 15 25
17 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 20 Китайский Тайбэй 2 2 4 8
18 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 21 Венгрия 2 2 2 6
19 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 22 Словения 2 1 1 4
20 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 23 Косово 2 0 0 2
21 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 24 Бразилия 1 3 5 9
22 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 25 Испания 1 3 2 6
23 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 26 Грузия 1 3 1 5
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 27 Румыния 1 3 0 4
24 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 28 Швеция 1 3 0 4
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 29 Гонконг 1 2 0 3
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 30 Словакия 1 2 0 3
26 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 31 ЮАР 1 2 0 3
29 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 32 Австрия 1 1 3 5
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 33 Дания 1 1 2 4
30 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 34 Сербия 1 1 2 4
32
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 35 Ямайка
 1 1 1 3
32
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 36 Норвегия
 1 1 1 3
34 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 37 Польша 1 1 0 2
34
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 38 Тунис
 1 1 0 2
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 39 Израиль 1 0 2 3
36 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 40 Ирландия 1 0 2 3
36
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 41 Турция
 1 0 2 3
39 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 42 Узбекистан 1 0 1 2
39 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 43 Фиджи 1 0 1 2
39 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 44 Эстония 1 0 1 2
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 45 Беларусь
 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 46 Бермуды
 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 47 Греция
 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 48 Иран
 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 49 Катар
 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 50 Латвия
 1 0 0 1
42 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 51 Таиланд 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 52 Филиппины
 1 0 0 1
42 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 53 Эквадор 1 0 0 1
42
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 54 Эфиопия
 1 0 0 1
52 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 55 Венесуэла 0 3 0 3
53 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 56 Колумбия 0 2 1 3
54 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 57 Доминиканская Республика 0 2 0 2
55 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 58 Украина 0 1 5 6
56 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 59 Индонезия 0 1 2 3
56 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 60 Монголия 0 1 2 3
58 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 61 Бельгия 0 1 1 2
58 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 62 Куба 0 1 1 2
58 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 63 Сан-Марино 0 1 1 2
58
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 64 Уганда
 0 1 1 2
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 65 Болгария
 0 1 0 1
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 66 Индия
 0 1 0 1
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 67 Иордания
 0 1 0 1
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 68 Северная Македония
 0 1 0 1
62
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 69 Туркменистан
 0 1 0 1
67 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 70 Казахстан 0 0 3 3
68
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 71 Египет
 0 0 2 2
68 Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 72 Мексика 0 0 2 2
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 73 Азербайджан
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 74 Аргентина
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 75 Кот-д'Ивуар
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 76 Кувейт
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 77 Малайзия
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 78 Португалия
 0 0 1 1
70
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я - изображение 79 Финляндия
 0 0 1 1
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Комментарии (21)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Чому сраний ОКР - Об'єднання кретинів росії аж на 4-ому місці - за допінг усіх мокшан пересаджати та дискваліфікувати!!!
Ответить
+13
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Дебил,шоли?!
Ответить
0
-9
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
ти
+1
-1
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР -- Обсесивно-компульсивний розлад
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Все идёт к тому, что медальный антирекорд, все таки очень даже может быть.
Ответить
+2
-5
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Россия снова после женской сабли на четвертом месте.
Ответить
+2
-15
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Заипал ты своим Мордором, убогий
Ответить
+10
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Що,знову з колін встає!?Раком їй якось зручніше...команді без імені,прапору ..
Ответить
+2
0
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
раком в попу на смітнику зручніше
0
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ни одной золотой медали.Просто дно!
Ответить
+4
-5
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Надежда на чорного борца и прыгунью в высоту Могучую.
Ответить
+1
-10
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Почнеться легка атлетика і Японія піде вниз
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Россия с бритами тоже неплохо прет. А вот Германия, на удивление, очень невзрачно пока. Наверное, после лодочных дисциплин и велоспорта подтянется.
Ответить
+3
-16
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
какая роіся? козломордих на олімпіадє нєт
Ответить
+7
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
дурак думкой багатийэ
+2
-13
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
К сожалению, пока что не слышно и не видно украинцев. А россияне очень здорово начали. Просто великолепно.
+3
-14
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Приоритет, к сожалению ты далпаёпом родился
+10
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Идёшь на йух вместе со своими козломордыми уипанами, ватник
Ответить
+8
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
Иди сам..попкорн
0
-9
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
Ты дятел беспробудный.Раз так базаришь погоняло поменяй осёл.
0
-7
avatar
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
ОКР в анал непогано пруть
Ответить
0
0


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