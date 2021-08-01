Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 55-я
Рейтинг стран на Играх в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020, которая стартовала 23 июля в Токио. Игры продляться до восьмого августа. Украину представляют 155 спортсменов.
Медальный зачет Олимпиады 2020 по состоянию на 1 серпня, 12:00 по Киеву
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
|Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Всего
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|
США
|20
|20
|14
|54
|3
|
Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|ОКР (Олимпийский комитет России)
|11
|15
|12
|38
|6
|Великобритания
|9
|10
|12
|31
|7
|Республика Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|11
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|12
|Германия
|3
|4
|11
|18
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Китайский Тайбэй
|2
|2
|4
|8
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|5
|9
|22
|Испания
|1
|3
|2
|6
|23
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|24
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|32
|
Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|
Норвегия
|1
|1
|1
|3
|34
|Польша
|1
|1
|0
|2
|34
|
Тунис
|1
|1
|0
|2
|36
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|36
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|36
|
Турция
|1
|0
|2
|3
|39
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|39
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|39
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|42
|
Беларусь
|1
|0
|0
|1
|42
|
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|42
|
Греция
|1
|0
|0
|1
|42
|
Иран
|1
|0
|0
|1
|42
|
Катар
|1
|0
|0
|1
|42
|
Латвия
|1
|0
|0
|1
|42
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|42
|
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|42
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|42
|
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|52
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|54
|Доминиканская Республика
|0
|2
|0
|2
|55
|Украина
|0
|1
|5
|6
|56
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|56
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|58
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|58
|Куба
|0
|1
|1
|2
|58
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|58
|
Уганда
|0
|1
|1
|2
|62
|
Болгария
|0
|1
|0
|1
|62
|
Индия
|0
|1
|0
|1
|62
|
Иордания
|0
|1
|0
|1
|62
|
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|62
|
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|
Египет
|0
|0
|2
|2
|68
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|
Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|70
|
Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|
Финляндия
|0
|0
|1
|1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Маркевич: Переход Яремчука в Бенфику пойдет на пользу сборной Украины
- Динамо - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Новый клуб Яремчука, победа Миная и провал Черноморца. Главные новости за 31 июля
- Свитолина уступает Вондроушевой в полуфинале Олимпиады. Как это было
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
30.07.2021 в 08:49
Ответить
+13
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:34
Ответить
0
-9
Степан Срака
01.08.2021 в 11:31
+1
-1
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
29.07.2021 в 17:49
Ответить
+2
-5
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Ответить
+2
-15
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:31
Ответить
+10
-2
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 10:08
Ответить
+2
0
Степан Срака
01.08.2021 в 11:33
0
-1
IM-RM-DK (Miami)
29.07.2021 в 17:14
Ответить
+4
-5
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:30
Ответить
+1
-10
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2021 в 20:17
Ответить
+1
0
Приоритет (Неаполь скифский)
27.07.2021 в 15:40
Ответить
+3
-16
velbag (Полтава)
28.07.2021 в 18:51
Ответить
+7
-9
5ata4ok (Харьков)
28.07.2021 в 23:12
+2
-13
Приоритет (Неаполь скифский)
29.07.2021 в 17:29
+3
-14
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
+10
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.07.2021 в 00:30
Ответить
+8
-3
MU777777 (Дергачи)
31.07.2021 в 21:35
0
-9
tolina-ystas (Краматорск)
01.08.2021 в 07:29
0
-7
Степан Срака
01.08.2021 в 11:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...