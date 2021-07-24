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Расписание Олимпиады 2020 будет скорректировано из-за тайфуна
Надо готовиться к земле
фото - AP Photo
Организационный комитет Олимпиады 2020, что в эти дни проходит в Токио (Япония) сообщил, что расписание соревнований будет скорректировано из-за тайфуна, который надвигается на город.
"Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ.
Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно" - сообщили в комитете.
Напомним, что за вчерашний день на Олимпиаде 2020
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