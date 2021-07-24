Расписание Олимпиады 2020 будет скорректировано из-за тайфуна

Организационный комитет Олимпиады 2020, что в эти дни проходит в Токио (Япония) сообщил, что расписание соревнований будет скорректировано из-за тайфуна, который надвигается на город.

"Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ.

Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно" - сообщили в комитете.

Напомним, что за вчерашний день на Олимпиаде 2020 зафиксировано 17 случаев коронавируса.

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