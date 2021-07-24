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Южная Корея взяла первое золото на Олимпиаде 2020 в стрельбе из лука
Триумф в миксте
Paul Gilham/Getty Images
Республика Южной Кореи берет первое золото на Олимпиаде 2020. В финале микста по стрельбе из лука новоиспеченные чемпионы олимпийских игр победили команду Нидерландов.
Счет схватки 5-3 в пользу корейцев.
Эта дисциплина является коронной для Кореи, так что победа не стала для болельщиков большой неожиданностью. Мексика взяла бронзу.
Напомним, что ранее украинец Коростылев
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