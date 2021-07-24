  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Южная Корея взяла первое золото на Олимпиаде 2020 в стрельбе из лука
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Южная Корея взяла первое золото на Олимпиаде 2020 в стрельбе из лука

Олимпиада
(1 голосов)

Триумф в миксте

Южная Корея взяла первое золото на Олимпиаде 2020 в стрельбе из лука

Paul Gilham/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Республика Южной Кореи берет первое золото на Олимпиаде 2020. В финале микста по стрельбе из лука новоиспеченные чемпионы олимпийских игр победили команду Нидерландов.

Счет схватки 5-3 в пользу корейцев.

Эта дисциплина является коронной для Кореи, так что победа не стала для болельщиков большой неожиданностью. Мексика взяла бронзу.

Напомним, что ранее украинец Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Южная Корея Олимпиада-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...