Южная Корея взяла первое золото на Олимпиаде 2020 в стрельбе из лука

Республика Южной Кореи берет первое золото на Олимпиаде 2020. В финале микста по стрельбе из лука новоиспеченные чемпионы олимпийских игр победили команду Нидерландов.

Счет схватки 5-3 в пользу корейцев.

Эта дисциплина является коронной для Кореи, так что победа не стала для болельщиков большой неожиданностью. Мексика взяла бронзу.

Напомним, что ранее украинец Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

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