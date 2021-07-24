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Олимпиада 2020. Дарья Билодид проигрывает в полуфинале

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

К сожалению без золота            

Олимпиада 2020. Дарья Билодид проигрывает в полуфинале

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла в полуфинале Олимпийских игр 2020. В битве за финал наша спортсменка уступила представительнице Японии Фуно Танаке.

В отведенное для схватки время дзюдоистки не выявили сильнейшей, а в дополнительное время японка смогла сделать удержание, что позволило ей триумфовать.

Наша спортсменка поборется за бронзу. Ее соперницей станет израильтянка Шира Ишони.

Напомним, что ранее Павел Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Дарья Билодид
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Комментарии (4)
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Stuntriding (Киев)
24.07.2021 в 12:46
Так пусть чаще со зверями свисток свой надувает и фоточки выкладывает в инетПо последним её гуляниям, было понятно, что в Большом спорте ей уже делать нечего.Там инста головного мозга
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Бандерштадт (Львів)
24.07.2021 в 12:57
Бронзу взяла. Так собі з тебе "експерт"
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football_soccer (Украина)
24.07.2021 в 12:41
только вот Белодед зовут не Дарина , а Дар'я . Дар'я и Дарина это два разных имени.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 11:53
Умничка.
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