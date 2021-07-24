Олимпиада 2020. Дарья Билодид проигрывает в полуфинале

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла в полуфинале Олимпийских игр 2020. В битве за финал наша спортсменка уступила представительнице Японии Фуно Танаке.

В отведенное для схватки время дзюдоистки не выявили сильнейшей, а в дополнительное время японка смогла сделать удержание, что позволило ей триумфовать.

Наша спортсменка поборется за бронзу. Ее соперницей станет израильтянка Шира Ишони.

Напомним, что ранее Павел Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

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