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Олимпиада 2020. Дзюдоист Лесюк проиграл в утешительном поединке и не поборется за бронзу

Олимпиада
(1 голосов)

Опять без медалей

Олимпиада 2020. Дзюдоист Лесюк проиграл в утешительном поединке и не поборется за бронзу

UA-Футбол
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Украинский дзюдоист Артем Лесюк уступил в утешительной схватке за право побороться за бронзу Олимпиады 2020. Он проиграл представителю Нидерландов Торнике Тсхацкедое.

Наш спортсмен пропустил прием "ипон" и прекратил борьбу на главном турнире четырехлетия.

Отметим, что Дарья Билодид проиграла в полуфинале Олимпиады.

Напомним, что ранее Павел Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Артем Лесюк
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