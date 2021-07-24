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Олимпиада 2020. Дзюдоист Лесюк проиграл в утешительном поединке и не поборется за бронзу
Опять без медалей
Украинский дзюдоист Артем Лесюк уступил в утешительной схватке за право побороться за бронзу Олимпиады 2020. Он проиграл представителю Нидерландов Торнике Тсхацкедое.
Наш спортсмен пропустил прием "ипон" и прекратил борьбу на главном турнире четырехлетия.
Отметим, что Дарья Билодид
Напомним, что ранее Павел Коростылев
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