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Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020

Олимпиада
Обновлено
(6 голосов)

Поздравляем с бронзой  

Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид победила в матче за третье место на Олимпийских играх 2020. В решающем для себя поединке за бронзу наша соотечественница одолела израильтянку Ширу Ишони.

Обе соперницы довольно ровно шли на протяжении всей схватки. Однако за секунду до конца основного времени поединка украинка смогла провести "удержание", которое превратилось в "ипон".

Это первая медаль для Украины на Олимпиаде 2020!

Напомним, что ранее Павел Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

Отметим, что Артем Лесюк уступил в утешительном поединке.

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В статье: Олимпиада-2020 Дарья Билодид
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
24.07.2021 в 12:58
Молодчинка! С почином!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 12:57
Умничка.
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Ramses_ua (Запоріжжя)
24.07.2021 в 12:56
Еееееееее! Красуня.Вітання!!!Наступне-золото в Парижі!
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