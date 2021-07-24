Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид победила в матче за третье место на Олимпийских играх 2020. В решающем для себя поединке за бронзу наша соотечественница одолела израильтянку Ширу Ишони.

Обе соперницы довольно ровно шли на протяжении всей схватки. Однако за секунду до конца основного времени поединка украинка смогла провести "удержание", которое превратилось в "ипон".

Это первая медаль для Украины на Олимпиаде 2020!

Напомним, что ранее Павел Коростылев остановился в шаге от медали ОИ.

Отметим, что Артем Лесюк уступил в утешительном поединке.

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