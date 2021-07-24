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Эквадор выигрывает золото Олимпиады 2020 в шоссейных гонках. Представитель Украины - 56-й

Олимпиада
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Это первая медаль для страны на играх с 2008-го

Эквадор выигрывает золото Олимпиады 2020 в шоссейных гонках. Представитель Украины - 56-й

фото - The Union Cycliste Internationale

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В Токио разыгран еще один комплект наград - в шоссейных велогонках среди мужчин. Спортсмены соревновались на дистанции в 234 километра.

Первым финишную прямую пересек 28-летний эквадорец Ричард Карапас. Всю дистанцию он проехал за шесть часов, пять минут и 26 секунд. Больше чем на минуту от него отстали гонщики, занявшие второе и третье место. Серебро взял бельгиец Ваут ван Арт, который неоднократно становился чемпионом мира по велокроссу, бронза в кармане 22-летнего словенца Тадея Погачара.

Украинець Анатолий Будяк занял итоговое 56-е место, он отстал от победителя на 11 минут и 27 секунд. Всего в гонке принимали участие 134 спортсмена.

Добавим, что на двух прошлых Олимпиадах в Лондоне и Рио Эквадор оставался вообще без медалей, в 2008-м в Пекине добывал серебро.

В первый соревновательный день Игр в Токио золото уже выиграли Китай, Иран и Южная Корея.

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В статье: Олимпиада-2020 велоспорт
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