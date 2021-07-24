Легенда дзюдо Фуна Танаки проиграла в финале Олимпиады 2020

Легендарная японская дзюдоистка, чемпионка мира 2017 в весовой категории до 48 кг. Фуна Танаки проиграла в финальном матче Олимпийских игр 2020. После победы над Дарьей Билодид в полуфинале соревнований, представительница страны Восходящего Солнца уступила в схватке за золото.

Ее победила представительница Косово Дистия Красники приемом "вазари".

Напомним, что ранее Дарья Билодид победила в матче за Брозу ОИ.