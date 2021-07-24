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Легенда дзюдо Фуна Танаки проиграла в финале Олимпиады 2020
Бывает и такое
International Judo Federation
Легендарная японская дзюдоистка, чемпионка мира 2017 в весовой категории до 48 кг. Фуна Танаки проиграла в финальном матче Олимпийских игр 2020. После
Ее победила представительница Косово Дистия Красники приемом "вазари".
Напомним, что ранее Дарья Билодид
Отметим, что Артем Лесюк
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