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Легенда дзюдо Фуна Танаки проиграла в финале Олимпиады 2020

Олимпиада
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Бывает и такое

Легенда дзюдо Фуна Танаки проиграла в финале Олимпиады 2020

International Judo Federation

UA-Футбол
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Легендарная японская дзюдоистка, чемпионка мира 2017 в весовой категории до 48 кг. Фуна Танаки проиграла в финальном матче Олимпийских игр 2020. После победы над Дарьей Билодид в полуфинале соревнований, представительница страны Восходящего Солнца уступила в схватке за золото.

Ее победила представительница Косово Дистия Красники приемом "вазари".

Напомним, что ранее Дарья Билодид победила в матче за Брозу ОИ.

Отметим, что Артем Лесюк проиграл в утешительной схватке.

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В статье: Олимпиада-2020
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