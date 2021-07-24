Дарья Билодид установила историческое достижение для украинского дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала первой в истории Украины представительницей данного вида спорта, которой удалось завоевать медаль на Олимпийских играх.

До этого в дзюдо медали на главных играх четырехлетия брали только мужчины - Роман Гонтюк (Афины 2004 и Пекин 2008) и Руслан Мишуренко (Сидней 2000).

Напомним, что обидчица Дарьи, японка Танаки проиграла в финале Олимпиады 2020.

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